Дубль Левандовского принес «Баварии» победу над дортмундской «Боруссией»
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» в гостевом матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу обыграла дортмундскую «Боруссию».
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» в гостевом матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу обыграла дортмундскую «Боруссию».
Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Дублем отметился Роберт Левандовский (9, 77 — пенальти), еще один гол в составе «Баварии» забил Кингсли Коман (44). У «Боруссии» отличились Юлиан Брандт (5) и Эрлинг Холанд (48). На 78-й минуте за вторую желтую карточку был удален главный тренер хозяев Марко Розе.
К основному времени матча было добавлено 10 минут из-за того, что Брандту в середине второго тайма долго оказывали медицинскую помощь после столкновения головами с одним из футболистов «Баварии».
«Бавария» не проигрывает «Боруссии» в чемпионате Германии на протяжении шести матчей. В последний раз «шмели» обыгрывали мюнхенцев 10 ноября 2018 года (3:2).
«Бавария» оторвалась от «Боруссии» в турнирной таблице на 4 очка. Мюнхенцы занимают первую строчку, набрав 34 балла в 14 матчах, «Боруссия» идет второй с 30 очками. В следующем матче «Бавария» 11 декабря примет «Майнц», «Боруссия» в тот же день на выезде встретится с «Бохумом».