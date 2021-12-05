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00:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Левандовского принес «Баварии» победу над дортмундской «Боруссией»

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» в гостевом матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу обыграла дортмундскую «Боруссию».

Бавария
Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Дублем отметился Роберт Левандовский (9, 77 — пенальти), еще один гол в составе «Баварии» забил Кингсли Коман (44). У «Боруссии» отличились Юлиан Брандт (5) и Эрлинг Холанд (48). На 78-й минуте за вторую желтую карточку был удален главный тренер хозяев Марко Розе.

К основному времени матча было добавлено 10 минут из-за того, что Брандту в середине второго тайма долго оказывали медицинскую помощь после столкновения головами с одним из футболистов «Баварии».

«Бавария» не проигрывает «Боруссии» в чемпионате Германии на протяжении шести матчей. В последний раз «шмели» обыгрывали мюнхенцев 10 ноября 2018 года (3:2).

«Бавария» оторвалась от «Боруссии» в турнирной таблице на 4 очка. Мюнхенцы занимают первую строчку, набрав 34 балла в 14 матчах, «Боруссия» идет второй с 30 очками. В следующем матче «Бавария» 11 декабря примет «Майнц», «Боруссия» в тот же день на выезде встретится с «Бохумом».

Боруссия Д
2:3
Первый тайм: 1:2
Бавария
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