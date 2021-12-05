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10:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» избежал поражения в матче с «Лансом», забив на 92-й минуте

В матче 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Ланс» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Феликс Болар» в Лансе и завершилась со счётом 1:1.

ПСЖ
ЛансЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Первый мяч был забит хозяевами на 62-й минуте матча. Полузащитник Секо Фофана нанёс удар, после которого голкипер парижан Кейлор Навас ошибся — мяч от его рук залетел в ворота. Ассистентом выступил Шейк Умар Дукур. На 92-й минуте ПСЖ смог сравнять счёт усилиями Жоржиньо Вейналдума, которому ассистировал Килиан Мбаппе.

«Пари Сен-Жермен» набрал 42 очка, команда занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ланс» (27) — на 5-м месте. В следующем туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» дома сыграет с «Монако» 12 декабря, а «Ланс» 10 декабря в гостях встретится с «Нантом».

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Первый тайм: 0:0
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