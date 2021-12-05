«ПСЖ» избежал поражения в матче с «Лансом», забив на 92-й минуте

Первый мяч был забит хозяевами на 62-й минуте матча. Полузащитник Секо Фофана нанёс удар, после которого голкипер парижан Кейлор Навас ошибся — мяч от его рук залетел в ворота. Ассистентом выступил Шейк Умар Дукур. На 92-й минуте ПСЖ смог сравнять счёт усилиями Жоржиньо Вейналдума, которому ассистировал Килиан Мбаппе.