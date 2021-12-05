Мадридский «Реал» одержал шестую победу подряд, обыграв «Реал Сосьедад». У Бензема травма

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 47-й минуте отличился нападающий хозяев Винисиус Жуниор, ему ассистировал Лука Йович. На 57-й минуте преимущество «сливочных» с передачи Каземиро удвоил Йович. Отметим, что Йович вышел на замену на 17-й минуте встречи из-за травмы Карима Бензема.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери — Хайме Руис Альварес.
«Реал» набрал 39 очков в 16 матчах. «Сливочные» занимают 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Реал Сосьедад» с 29 очками располагается на 5-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».