Джуд Беллингем установил рекорд в топ-5 европейских лиг

Англичанину в день игры было 18 лет 158 дней, он стал самым молодым игроком в топ-5 лиг, поучаствовавшим в двух голах в одном матче чемпионата, сообщает в «Твиттере» OptaJoe.

У «Боруссии» голами отметились Юлиан Брандт и Эрлинг Холанд. В составе «Баварии» дубль на счету Роберта Левандовски, ещё один мяч забил Кингсли Коман. Победным для «Баварии» стал гол Левандовски, забитый с пенальти.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге, набрав 34 очка за 14 туров. «Боруссия» с 30 очками идёт на втором месте в турнирной таблице.