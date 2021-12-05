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03:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Джуд Беллингем установил рекорд в топ-5 европейских лиг

Джуд Беллингем стал ассистентом в обоих голах дортмундской «Боруссии» в матче с «Баварией» (2:3) в 14-м туре Бундеслиги.

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Источник: AFP 2021

Англичанину в день игры было 18 лет 158 дней, он стал самым молодым игроком в топ-5 лиг, поучаствовавшим в двух голах в одном матче чемпионата, сообщает в «Твиттере» OptaJoe.

У «Боруссии» голами отметились Юлиан Брандт и Эрлинг Холанд. В составе «Баварии» дубль на счету Роберта Левандовски, ещё один мяч забил Кингсли Коман. Победным для «Баварии» стал гол Левандовски, забитый с пенальти.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге, набрав 34 очка за 14 туров. «Боруссия» с 30 очками идёт на втором месте в турнирной таблице.

Джуд Беллингем перешёл в «Боруссию» из «Бирмингем Сити» летом 2020 года за € 23 млн.

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