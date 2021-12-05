Хави — после поражения «Бетису»: «Барселона» может обыграть «Баварию» в Мюнхене

«Барселона» способна поехать в Мюнхен и победить там. Это наша цель. Мы зависим от самих себя. Мы едем на одну из сложнейших арен в мире, но мы намерены отдать всё и навязать соперничество

Хави главный тренер футбольного клуба «Барселона»