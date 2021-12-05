Хави — после поражения «Бетису»: «Барселона» может обыграть «Баварию» в Мюнхене

«Барселона» способна поехать в Мюнхен и победить там. Это наша цель. Мы зависим от самих себя. Мы едем на одну из сложнейших арен в мире, но мы намерены отдать всё и навязать соперничество
Хавиглавный тренер футбольного клуба «Барселона»
Напомним, матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток — в 23:00 мск.
«Бавария» добыла 5 побед в 5 предыдущих матчах ЛЧ и гарантировала себе первое место в группе, набрав 15 очков. «Барселона» (7) сейчас занимает второе место, но ведёт активную борьбу за выход из группы с «Бенфикой», на счету которой 5 очков.