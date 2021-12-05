Появилось фото Моуринью в национальном костюме Узбекистана с кинжалом в руках

Это событие не осталось без внимания тренерского штаба «волков» — наставник «Ромы» Жозе Моуринью во время встречи с делегацией нарядился в национальный костюм Узбекистана. Делегация подарила португальскому специалисту коллекционный кинжал.

В соцсетях появилось фото Моуринью в узбекской одежде с кинжалом в руках.

Напомним, Шомуродов в августе подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе «волков» Эльдор выступает под 14-м номером. До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе «Дженоа», куда перешёл из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн.