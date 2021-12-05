Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Химки
Арсенал Т
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Ренн
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Уфа
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Норвич
Футбол. Зарубежный
17:00
Венеция
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Герта
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Кадис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Страсбур
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
19:30
Астон Вилла
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:45
Бордо
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
306:0! Россия разгромила Кипр
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
11:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Появилось фото Моуринью в национальном костюме Узбекистана с кинжалом в руках

Делегация Узбекистана посетила штаб-квартиру и тренировочную базу «Ромы» с целью навестить нападающего римской команды Эльдора Шомуродова.

Наверх
Источник: Reuters

Это событие не осталось без внимания тренерского штаба «волков» — наставник «Ромы» Жозе Моуринью во время встречи с делегацией нарядился в национальный костюм Узбекистана. Делегация подарила португальскому специалисту коллекционный кинжал.

В соцсетях появилось фото Моуринью в узбекской одежде с кинжалом в руках.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Шомуродов в августе подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе «волков» Эльдор выступает под 14-м номером. До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе «Дженоа», куда перешёл из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь