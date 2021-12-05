У Левандовского 1-е место по голосам из Европы за «Золотой мяч», Месси — 3-й. Лео выиграл благодаря Южной Америке, Азии и Океании
Стали известны некоторые детали о голосовании на «Золотой мяч».
Бавария
ПСЖЧемпионат Германии: таблица и календарь
Стали известны некоторые детали о голосовании на «Золотой мяч».
От европейских журналистов нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил первое место, набрав 209 баллов. Вторым стал полузащитник «Челси» Жоржиньо Фрелло (166), а третьим — форвард «ПСЖ» Лионель Месси (161).
Аргентинец стал первым по итогам голосования благодаря голосам журналистов из Южной Америки, Азии, Океании и стран, входящих в КОНКАКАФ. Помимо Европы, только Африка поставила Левандовского на первое место.