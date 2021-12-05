Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Химки
Арсенал Т
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Ренн
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Уфа
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Норвич
Футбол. Зарубежный
17:00
Венеция
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Герта
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Кадис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Страсбур
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
19:30
Астон Вилла
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:45
Бордо
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
306:0! Россия разгромила Кипр
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
12:41 (мск), источник: Sports.Ru

У Левандовского 1-е место по голосам из Европы за «Золотой мяч», Месси — 3-й. Лео выиграл благодаря Южной Америке, Азии и Океании

Стали известны некоторые детали о голосовании на «Золотой мяч».

Бавария
ПСЖЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Каким должен быть «Золотой мяч». Три вещи, которые нужно изменить

От европейских журналистов нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил первое место, набрав 209 баллов. Вторым стал полузащитник «Челси» Жоржиньо Фрелло (166), а третьим — форвард «ПСЖ» Лионель Месси (161).

Аргентинец стал первым по итогам голосования благодаря голосам журналистов из Южной Америки, Азии, Океании и стран, входящих в КОНКАКАФ. Помимо Европы, только Африка поставила Левандовского на первое место.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь