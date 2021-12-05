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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси получил 4 балла из 10 от L"Équipe за матч с «Лансом»

Французское издание L'Еquipe поставило оценки игрокам за матч «Ланс» — «ПСЖ» (1:1) в Лиге 1.

ПСЖ
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Источник: Reuters
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«ПСЖ» избежал поражения в матче с «Лансом», забив на 92-й минуте

Самую высокую оценку в составе «ПСЖ» получил центральный защитник Преснель Кимпембе — 7 баллов из 10. Капитан парижан Маркиньос получил 6 баллов, крайние защитники Хуан Бернат и Ашраф Хакими — по 5 баллов.

Сразу три полевых футболиста «ПСЖ» получили от L"Équipe по 4 балла. Это Лионель Месси, отыгравший все 90 минут в матче, Леандро Паредес и Данилу Перейра, покинувшие поле на 70-й минуте. Также 4 балла у вратаря Кейлора Наваса.

6 баллов получил полузащитник Марко Верратти, по 5 баллов — нападающий Мауро Икарди и хавбек Анхель Ди Мария. Тренер Маурисио Почеттино получил от издания за этот матч 6 баллов.

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