Месси получил 4 балла из 10 от L"Équipe за матч с «Лансом»

Самую высокую оценку в составе «ПСЖ» получил центральный защитник Преснель Кимпембе — 7 баллов из 10. Капитан парижан Маркиньос получил 6 баллов, крайние защитники Хуан Бернат и Ашраф Хакими — по 5 баллов.

Сразу три полевых футболиста «ПСЖ» получили от L"Équipe по 4 балла. Это Лионель Месси, отыгравший все 90 минут в матче, Леандро Паредес и Данилу Перейра, покинувшие поле на 70-й минуте. Также 4 балла у вратаря Кейлора Наваса.