Доменико Тедеско может возглавить «Лейпциг», который уволил главного тренера
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Бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить немецкий «Лейпциг». Об этом пишет SportBuzzer.
Бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить немецкий «Лейпциг». Об этом пишет SportBuzzer.
Отметим, что сегодня было официально объявлено об отставке Джесси Марша, который управлял «быками» в этом сезоне. Отметим, что произошло это после поражения «Лейпцига» в матче с «Унионом».
Ранее Лайф сообщал, что Доменико Тедеско отказался возглавить венский «Рапид», который был заинтересован в услугах специалиста.