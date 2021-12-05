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13:35 (мск), источник: Life.ru

Доменико Тедеско может возглавить «Лейпциг», который уволил главного тренера

Бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить немецкий «Лейпциг». Об этом пишет SportBuzzer.

ЛейпцигЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Отметим, что сегодня было официально объявлено об отставке Джесси Марша, который управлял «быками» в этом сезоне. Отметим, что произошло это после поражения «Лейпцига» в матче с «Унионом».

Добавим, что, помимо Тедеско, руководство команды рассматривает ещё несколько кандидатур.

Ранее Лайф сообщал, что Доменико Тедеско отказался возглавить венский «Рапид», который был заинтересован в услугах специалиста.

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