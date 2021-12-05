«Аталанта» может обменять Миранчука на Бога из «Сассуоло»

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Сообщается, что «Сассуоло» намерен выручить за Бога порядка € 15−18 млн. «Аталанта» хочет перекрыть часть этих денег путём включения в сделку Миранчука. «Сассуоло» положительно смотрит на перспективу подписания российского полузащитника.

Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. Итальянские СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Милана», «Торино», «Зенита», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдории».