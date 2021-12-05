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17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аталанта» может обменять Миранчука на Бога из «Сассуоло»

«Аталанта» ведёт активные переговоры по трансферу полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога. Сейчас стороны рассматривают вариант включения в сделку полузащитника бергамасков Алексея Миранчука, информирует Calciomercato.

Аталанта
СассуолоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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Сообщается, что «Сассуоло» намерен выручить за Бога порядка € 15−18 млн. «Аталанта» хочет перекрыть часть этих денег путём включения в сделку Миранчука. «Сассуоло» положительно смотрит на перспективу подписания российского полузащитника.

Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. Итальянские СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Милана», «Торино», «Зенита», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдории».

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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