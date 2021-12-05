«Монако» разгромил «Метц», Головин отдал голевую передачу

Голами в матче отметились Софьян Диоп, Кевин Фолланд (пенальти), Желсон Мартинш и Виссам Бен-Йеддер. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 58-й минуте и провёл на поле чуть больше получаса. На 87-й минуте Головин ассистировал Бен-Йеддеру.