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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» разгромил «Метц», Головин отдал голевую передачу

«Монако» одержал победу над «Метцем» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Монако
МетцЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Голами в матче отметились Софьян Диоп, Кевин Фолланд (пенальти), Желсон Мартинш и Виссам Бен-Йеддер. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 58-й минуте и провёл на поле чуть больше получаса. На 87-й минуте Головин ассистировал Бен-Йеддеру.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Монако» набрал 26 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Метц» (12) — 19-й.

В других матчах 17-го тура французского чемпионата «Нант» на выезде переиграл «Лорьян» (1:0), «Монпелье» с минимальным счётом одолел «Клермон» (1:0), а «Реймс» на своём поле уступил «Анже» (1:2).

Монако
4:0
Первый тайм: 2:0
Метц
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