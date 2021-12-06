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01:16 (мск), источник: Sport24

«Ювентус» обыграл «Дженоа». Шевченко не может победить в четвертом матче Серии А

Футболисты «Ювентуса» нанесли поражение «Дженоа» в 16-м туре чемпионата Италии. Игра в Турине завершилась со счетом 2:0.

Ювентус
ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Хозяева вышли вперед на 9-й минуте благодаря голу Хуана Кудрадо, закрутившему мяч в ворота после прямого удара с углового. Успех «Юве» закрепил Пауло Дибала, который отличился на 82-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ювентус» набрал 27 очков и поднялся в таблице Серии А на 5-е место. «Дженоа» с 10 очками находится в зоне вылета, занимая 18-ю позицию. После назначения Андрея Шевченко главным тренером «Дженоа» трижды проиграл и один раз сыграл вничью.

10 декабря «Дженоа» примет «Сампдорию», «Ювентус» на следующий день на выезде сыграет против «Венеции».

Ювентус
2:0
Первый тайм: 1:0
Дженоа
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