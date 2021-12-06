«Ювентус» обыграл «Дженоа». Шевченко не может победить в четвертом матче Серии А

Хозяева вышли вперед на 9-й минуте благодаря голу Хуана Кудрадо, закрутившему мяч в ворота после прямого удара с углового. Успех «Юве» закрепил Пауло Дибала, который отличился на 82-й минуте.
«Ювентус» набрал 27 очков и поднялся в таблице Серии А на 5-е место. «Дженоа» с 10 очками находится в зоне вылета, занимая 18-ю позицию. После назначения Андрея Шевченко главным тренером «Дженоа» трижды проиграл и один раз сыграл вничью.
10 декабря «Дженоа» примет «Сампдорию», «Ювентус» на следующий день на выезде сыграет против «Венеции».