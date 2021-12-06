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09:48 (мск), источник: Газета.Ру

Власти Барселоны вынесли решение о сносе отеля Месси, в который он вложил 30 млн евро

Власти Барселоны вынесли решение о сносе отеля, который принадлежит аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси.

Барселона
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Источник: AP 2021

Об этом сообщает El Confidencial.

Отмечается, что причиной сноса 77-комнатного здания послужило его несоответствие городским стандартам. Здание расположено недалеко от стадиона «Барселоны» — «Камп Ноу».

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Аргентинец владеет отелями на Ибице и Майорке, которые объединены в Majestic Hotel Group. Игрок потратил €30 млн на приобретение резиденции в Барселоне в 2017 году.

Также отмечается, что Месси приобрел отель, не имея сведений о том, что городские власти уже имели намерения снести здание из-за несоблюдения строительных норм.

Напомним, 29 ноября Лионель Месси получил свой седьмой в карьере «Золотой мяч». Вторым в голосовании за звание лучшего футболиста стал польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, третьим — полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

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