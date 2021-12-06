Власти Барселоны вынесли решение о сносе отеля Месси, в который он вложил 30 млн евро

Об этом сообщает El Confidencial.

Отмечается, что причиной сноса 77-комнатного здания послужило его несоответствие городским стандартам. Здание расположено недалеко от стадиона «Барселоны» — «Камп Ноу».

Аргентинец владеет отелями на Ибице и Майорке, которые объединены в Majestic Hotel Group. Игрок потратил €30 млн на приобретение резиденции в Барселоне в 2017 году.

Также отмечается, что Месси приобрел отель, не имея сведений о том, что городские власти уже имели намерения снести здание из-за несоблюдения строительных норм.

Напомним, 29 ноября Лионель Месси получил свой седьмой в карьере «Золотой мяч». Вторым в голосовании за звание лучшего футболиста стал польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, третьим — полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.