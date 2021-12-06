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11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Головин был хорош». Ковач прокомментировал победу «Монако» в матче с «Метцем»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал победу в матче 17-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (4:0).

Метц
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Источник: Reuters
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«Я очень рад, это была хорошая игра. Мы доминировали, “Метц” не пробил по воротам. Для нас это была хорошая неделя.

Футболисты, сыгравшие с “Анже”, провели лучший матч сезона в Лиге 1, так что я считаю, что они они заслужили возможность выступить в следующем матче. Те, кто вышел на замену, были хороши: Бен-Йеддер, Головин, Каю Энрике. Нам это нужно.

Всё становится проще, когда ведёшь в счёте с первых минут. Это помогает сэкономить энергию. Мы идём вперёд шаг за шагом. Впереди два больших матча, мы в хорошем состоянии», — приводит слова Ковача AFP.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Монако» набрал 26 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Метц» (12) — 19-й.

Монако
4:0
Первый тайм: 2:0
Метц
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