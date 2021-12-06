Кокорин попытался оспорить компенсацию избитому водителю и потерпел неудачу

30-летний форвард потерпел неудачу, пытаясь оспорить решение Савеловского районного суда, который обязал Кокорина, его брата и хавбека «Ростова» Павла Мамаева выплатить компенсацию Соловчуку, который пострадал от их действий в октябре 2018-го. В общей сложности избитый Кокориным и Мамаевым водитель должен получить 200 тысяч рублей.

Драка между Соловчуком и футболистами стала одной из двух, спровоцированных Кокориным и Мамаевым осенью 2018 года. За ними последовал арест и суд над спортсменами. Оба игрока были осуждены и отправлены в колонию. В сентябре 2019-го они вышли по УДО и возобновили профессиональную карьеру.