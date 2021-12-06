Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
5.12
Ювентус
Дженоа
20
Футбол. Зарубежный
5.12
Сельта
Валенсия
12
Все события
Фоторепортажи
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
18:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Главный тренер ПСЖ насторожил окружение Месси

LÉquipe сообщил, что в окружении аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионеля Месси недовольны работой главного тренера парижан Маурисио Почеттино. Статья доступна на сайте издания.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Окружение Месси настороженно относится к решениям Почеттино. Команду под руководством специалиста критикуют за потерю очков и невзрачный футбол. По мнению близких к Месси людей, тренер не определился с тем, какими функциями должен наделить нападающего.

В девяти матчах чемпионата Франции Месси отличился лишь однажды. Также на его счету три голевые передачи.

Месси проводит первый сезон в составе парижан. До перехода в ПСЖ он выступал за каталонскую «Барселону». Он мог покинуть сине-гранатовых еще летом 2020-го, однако тогда стороны пришли к компромиссу. Форвард согласился остаться в клубе до конца срока действия контракта.

Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». В составе «Барселоны» он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

 Роналду одним словом отреагировал на вручение Месси «Золотого мяча»
Нурмагомедов заявил о желании вернуть чемпионский пояс UFC в Дагестан
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь