Главный тренер ПСЖ насторожил окружение Месси

Окружение Месси настороженно относится к решениям Почеттино. Команду под руководством специалиста критикуют за потерю очков и невзрачный футбол. По мнению близких к Месси людей, тренер не определился с тем, какими функциями должен наделить нападающего.

В девяти матчах чемпионата Франции Месси отличился лишь однажды. Также на его счету три голевые передачи.

Месси проводит первый сезон в составе парижан. До перехода в ПСЖ он выступал за каталонскую «Барселону». Он мог покинуть сине-гранатовых еще летом 2020-го, однако тогда стороны пришли к компромиссу. Форвард согласился остаться в клубе до конца срока действия контракта.