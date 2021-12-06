Полиция арестовала президента «Сампдории»

По информации источника, преступления, в которых обвиняется 70-летний функционер, не связаны с клубом. Ферреро был заключён под стражу сегодня, 6 декабря. Еще пятеро участников уголовного дела помещены под домашний арест.

Напомним, Ферреро приобрёл «Сампдорию» в июне 2014 года. Ранее Ферреро сообщил, что устал от работы с «Сампдорией» и ищет инвесторов, которые могли бы приобрести клуб.