Русский нападающий царит в Корее: стал чемпионом и попал в топ-3 лучших бомбардиров. А почему его нет в сборной?

Говоря о русских футболистах в зарубежных чемпионатах, почти всегда вспоминают Головина, Миранчука или даже Кокорина, который, скорее, числится в «Фио», чем реально играет в Италии. Но наши игроки есть и в менее статусных чемпионатах — и поводы вспомнить о себе зачастую они дают куда более серьезные.

Один из таких — Станислав Ильюченко. Нападающий корейского клуба «Чонбук Хендай Моторс» вчера вечером стал чемпионом. В 38 матчах «Чонбук» набрал 76 очков, оформив победу по итогам сезона лишь в последнем туре: ставший вторым «Ульсан» приотстал всего на 2 балла.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COZdxBKl197/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COZdxBKl197/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COZdxBKl197/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Stas Iljutcenko 일류첸코 (@stas_iljutcenko)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Чонбука» не произошло ничего сверх уникального, хотя клуб побил сразу два рекорда: выиграл чемпионат Южной Кореи 5-й раз подряд и 9-й раз в своей истории. Куда важнее это достижение для самого Ильюченко. Во-первых, он стал лучшим бомбардиром команды (бразилец Родриго тоже забил 15, но чаще отличался с пенальти). Во-вторых, ранее игрок финишировал на первой строчке только в третьей Бундеслиге.

Кто такой Ильюченко и как он оказался в Корее?

Ильюченко родился в Калмыкии (село Яшалта), но в пять лет его семья переехала в Германию (прадед Ильюченко — немец, который после войны остался в России. — Sport24). В 8 лет попал в команду города Зост и заинтересовал скаутов «Шальке» и дортмундской «Боруссии». Но в Бундеслигу так и не попал: начинал в девятом дивизионе, оттуда шагнул сразу в пятый и параллельно работал продавцом электроники в магазине.

«В Германии очень сложно стать профессиональным футболистом, — рассказывал форвард Eurosport. — Потому что все профессиональные немецкие игроки с 12−13 лет играют в академиях Бундеслиги. А у меня совсем по-другому получилось. Разница между пятой и девятой лигой колоссальная. В девятой мы один или два раза в неделю тренировались, в пятой — четыре раза. Качество выше: бывали профессиональные игроки даже».

Самый известный клуб в карьере Ильюченко — «Дуйбург». Там его обожали болельщики, на агента выходили «Динамо», «Рубин» и «Локомотив». Стас отказывался: сначала продлил контракт, а летом 2019-го неожиданно уехал в чемпионат Кореи, хотя до этого остался с клубом даже после вылета в третью Бундеслигу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CAmbYhjhrS8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CAmbYhjhrS8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CAmbYhjhrS8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Stas Iljutcenko 일류첸코 (@stas_iljutcenko)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня, конечно, были варианты продолжить карьеру в Европе, даже было два неплохих предложения. Скажу больше: один из этих клубов — участник Лиги чемпионов. Но мне всегда было интересно поиграть в Азии, — объяснял свой выбор Ильюченко Sports.ru — К тому же много моих друзей, с кем я играл в Германии, сюда уже перебрались. Как выпал вариант с Кореей, мы с супругой все обговорили и решились на переезд».

«Пхохан Стилерс» существенно перебил зарплату, которую платил «Дуйбург», и предоставил игроку четырехкомнатную квартиру и «Хендай Сонату» (в Германии страйкер гонял на БМВ). А еще — удивил форварда интенсивностью тренировок.

«Занятия здесь очень жесткие. По длительности в районе двух-трех часов — это намного больше, чем в Европе, но к игре футболистов подводят в таком графике, чтобы усталость была на минимуме. Те упражнения, которые мы тут выполняем за одну тренировку, в Германии мы бы их выполнили за две-три. Вообще, к таким тренировкам нужно было привыкнуть. Чемпионат Кореи длится с марта по декабрь, а я пришел в команду только после отпуска — в июне, поэтому первое время было тяжеловато».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CADAlqGhOCb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CADAlqGhOCb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CADAlqGhOCb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Stas Iljutcenko 일류첸코 (@stas_iljutcenko)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ильюченко элитно стартовал в Азии: забил три мяча в стартовых 4 матчах корейской Кей-лиги. В своем первом сезоне за новую команду нападающий отличался в каждой второй игре, а на следующий год стал твердым топом в чемпионате: вторым в списке лучших бомбардиров (19 голов за 26 матчей) и вторым, если считать по системе «гол плюс пас».

Такой перфоманс не прошел мимо доминирующего в лиге «Чонбука»: в январе 2021-го русского футболиста забрал сильнейший клуб страны. В нем у Ильюченко получилось не так ярко, но достаточно для чемпионства и звания третьего бомбардира всей лиги — 15 + 4 за 34 встречи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NaSpyjXcdC0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Почему Ильюченко не играет за сборную России?

Нападающего иногда называют «Русским Варди» — из-за того, насколько поздно раскрылась его карьера. Сейчас Станиславу уже 30 — с попаданием в сборную он явно припоздал, но шансы остаются. Бывает, что игроки дебютируют в национальных командах даже позже: например, Сергей Терехов, сыгравший за Россию при Карпине впервые в 31 год.

Тем более в сборной России Ильюченко был бы к месту. Несмотря на то, что прожил почти всю жизнь за пределами страны, он считает себя русским:

«Думаю, [что я] больше русский — я родился там, родители русские, дома мы только по-русски разговариваем. Хотя я в Германии вырос, поэтому можно сказать, что я полунемец такой. Но больше считаю себя русским. У меня даже жена русская. Дети по-русски говорят. Дочка Ирина, 5 лет, и сын Эрик, 3 года. Дома с ними говорим по-русски. А как пошли в садик, они стали немецкий учить», — рассказывал сам игрок два года назад.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmIWOoMADxa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmIWOoMADxa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmIWOoMADxa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Stas Iljutcenko 일류첸코 (@stas_iljutcenko)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2020-м, когда Ильюченко только начинал разрывать в Корее, а сборной управлял еще Станислав Черчесов, главный тренер отзывался на успехи форварда

«Мы видим всех. Ворота везде одинакового размера, и в любой стране надо оказаться там, откуда возможно забить, — и сделать это. Другое дело, что если сегодня мы вызываем определенных форвардов — значит, на них сегодня и рассчитываем. К тому же Корея, как ни крути, на другом конце света. Пока ты прилетишь, пока адаптируешься — уже все закончится. И это не отговорки, а объективная реальность», — говорил Черчесов «СЭ».

Примерно тогда же сам футболист безрадостно фиксировал:

«Я думаю, что для меня поезд уехал. Мне скоро 30 лет исполнится. А им надо следить за молодыми пацанами. Им нужно смотреть на будущее, а не обращать внимание на старых игроков».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV8P2roPE1s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV8P2roPE1s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV8P2roPE1s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Stas Iljutcenko 일류첸코 (@stas_iljutcenko)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но при Карпине ситуация для Ильюченко может измениться. Во-первых, новый тренер не стесняется вызывать возрастных игроков без опыта игры за национальную команду — про Сергея Терехова, хоть в том случае и была сложная кадровая ситуация, мы уже вспоминали. Во-вторых, нападающий не только стал чемпионом, но и стабильно провел второй сезон в Корее: успех был закреплен.

Наконец, в сборной проблемы с нападающими: Миранчук не тянет роль ложной девятки, Смолов впечатляет лишь против не самых сильных команд, Заболотный растворился против Хорватии. Дзюба вряд ли вернется к стыкам — так что главный тренер вполне может пойти на эксперименты.