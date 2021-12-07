Русский нападающий царит в Корее: стал чемпионом и попал в топ-3 лучших бомбардиров. А почему его нет в сборной?
История Станислава Ильюченко.
История Станислава Ильюченко.
Говоря о русских футболистах в зарубежных чемпионатах, почти всегда вспоминают Головина, Миранчука или даже Кокорина, который, скорее, числится в «Фио», чем реально играет в Италии. Но наши игроки есть и в менее статусных чемпионатах — и поводы вспомнить о себе зачастую они дают куда более серьезные.
Один из таких — Станислав Ильюченко. Нападающий корейского клуба «Чонбук Хендай Моторс» вчера вечером стал чемпионом. В 38 матчах «Чонбук» набрал 76 очков, оформив победу по итогам сезона лишь в последнем туре: ставший вторым «Ульсан» приотстал всего на 2 балла.
Для «Чонбука» не произошло ничего сверх уникального, хотя клуб побил сразу два рекорда: выиграл чемпионат Южной Кореи 5-й раз подряд и 9-й раз в своей истории. Куда важнее это достижение для самого Ильюченко. Во-первых, он стал лучшим бомбардиром команды (бразилец Родриго тоже забил 15, но чаще отличался с пенальти). Во-вторых, ранее игрок финишировал на первой строчке только в третьей Бундеслиге.
Ильюченко родился в Калмыкии (село Яшалта), но в пять лет его семья переехала в Германию (прадед Ильюченко — немец, который после войны остался в России. — Sport24). В 8 лет попал в команду города Зост и заинтересовал скаутов «Шальке» и дортмундской «Боруссии». Но в Бундеслигу так и не попал: начинал в девятом дивизионе, оттуда шагнул сразу в пятый и параллельно работал продавцом электроники в магазине.
«В Германии очень сложно стать профессиональным футболистом, — рассказывал форвард Eurosport. — Потому что все профессиональные немецкие игроки с 12−13 лет играют в академиях Бундеслиги. А у меня совсем по-другому получилось. Разница между пятой и девятой лигой колоссальная. В девятой мы один или два раза в неделю тренировались, в пятой — четыре раза. Качество выше: бывали профессиональные игроки даже».
Самый известный клуб в карьере Ильюченко — «Дуйбург». Там его обожали болельщики, на агента выходили «Динамо», «Рубин» и «Локомотив». Стас отказывался: сначала продлил контракт, а летом 2019-го неожиданно уехал в чемпионат Кореи, хотя до этого остался с клубом даже после вылета в третью Бундеслигу.
«У меня, конечно, были варианты продолжить карьеру в Европе, даже было два неплохих предложения. Скажу больше: один из этих клубов — участник Лиги чемпионов. Но мне всегда было интересно поиграть в Азии, — объяснял свой выбор Ильюченко Sports.ru — К тому же много моих друзей, с кем я играл в Германии, сюда уже перебрались. Как выпал вариант с Кореей, мы с супругой все обговорили и решились на переезд».
«Пхохан Стилерс» существенно перебил зарплату, которую платил «Дуйбург», и предоставил игроку четырехкомнатную квартиру и «Хендай Сонату» (в Германии страйкер гонял на БМВ). А еще — удивил форварда интенсивностью тренировок.
«Занятия здесь очень жесткие. По длительности в районе двух-трех часов — это намного больше, чем в Европе, но к игре футболистов подводят в таком графике, чтобы усталость была на минимуме. Те упражнения, которые мы тут выполняем за одну тренировку, в Германии мы бы их выполнили за две-три. Вообще, к таким тренировкам нужно было привыкнуть. Чемпионат Кореи длится с марта по декабрь, а я пришел в команду только после отпуска — в июне, поэтому первое время было тяжеловато».
Ильюченко элитно стартовал в Азии: забил три мяча в стартовых 4 матчах корейской Кей-лиги. В своем первом сезоне за новую команду нападающий отличался в каждой второй игре, а на следующий год стал твердым топом в чемпионате: вторым в списке лучших бомбардиров (19 голов за 26 матчей) и вторым, если считать по системе «гол плюс пас».
Такой перфоманс не прошел мимо доминирующего в лиге «Чонбука»: в январе 2021-го русского футболиста забрал сильнейший клуб страны. В нем у Ильюченко получилось не так ярко, но достаточно для чемпионства и звания третьего бомбардира всей лиги — 15 + 4 за 34 встречи.
Нападающего иногда называют «Русским Варди» — из-за того, насколько поздно раскрылась его карьера. Сейчас Станиславу уже 30 — с попаданием в сборную он явно припоздал, но шансы остаются. Бывает, что игроки дебютируют в национальных командах даже позже: например, Сергей Терехов, сыгравший за Россию при Карпине впервые в 31 год.
Тем более в сборной России Ильюченко был бы к месту. Несмотря на то, что прожил почти всю жизнь за пределами страны, он считает себя русским:
«Думаю, [что я] больше русский — я родился там, родители русские, дома мы только по-русски разговариваем. Хотя я в Германии вырос, поэтому можно сказать, что я полунемец такой. Но больше считаю себя русским. У меня даже жена русская. Дети по-русски говорят. Дочка Ирина, 5 лет, и сын Эрик, 3 года. Дома с ними говорим по-русски. А как пошли в садик, они стали немецкий учить», — рассказывал сам игрок два года назад.
«Мы видим всех. Ворота везде одинакового размера, и в любой стране надо оказаться там, откуда возможно забить, — и сделать это. Другое дело, что если сегодня мы вызываем определенных форвардов — значит, на них сегодня и рассчитываем. К тому же Корея, как ни крути, на другом конце света. Пока ты прилетишь, пока адаптируешься — уже все закончится. И это не отговорки, а объективная реальность», — говорил Черчесов «СЭ».
Примерно тогда же сам футболист безрадостно фиксировал:
«Я думаю, что для меня поезд уехал. Мне скоро 30 лет исполнится. А им надо следить за молодыми пацанами. Им нужно смотреть на будущее, а не обращать внимание на старых игроков».
Но при Карпине ситуация для Ильюченко может измениться. Во-первых, новый тренер не стесняется вызывать возрастных игроков без опыта игры за национальную команду — про Сергея Терехова, хоть в том случае и была сложная кадровая ситуация, мы уже вспоминали. Во-вторых, нападающий не только стал чемпионом, но и стабильно провел второй сезон в Корее: успех был закреплен.
Наконец, в сборной проблемы с нападающими: Миранчук не тянет роль ложной девятки, Смолов впечатляет лишь против не самых сильных команд, Заболотный растворился против Хорватии. Дзюба вряд ли вернется к стыкам — так что главный тренер вполне может пойти на эксперименты.
Тем более вратарь Никита Хайкин из не самого статусного чемпионата Норвегии этой осенью свой вызов получил — почему же нет шансов у Ильюченко?