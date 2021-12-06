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17:31 (мск), источник: Смотрим

Болельщик переоделся судьей и намеревался сорвать матч

Футбольный фанат на матче Серии «А» чемпионата Италии «Ювентус» — «Дженоа» (2:0) попытался остановить игру, переодевшись в форму судьи. Его целью было привлечение внимания к проявлениям харассмента в футболе.

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Источник: AFP 2021

Фанат на 15-й минуте второго тайма игры собирался перебраться через рекламные щиты, отделяющие трибуны от поля на домашней арене «Ювентуса» в Турине, однако стюарды не позволили ему этого сделать. Когда нарушителя вели в подтрибунное помещение, он показал охране желтую карточку.

После игры Паоло Сфорца объяснил свой поступок желанием привлечь внимание общественности к ситуации с журналисткой Гретой Беккальей, которая подверглась домогательствам в прямом телевизионном эфире после матча «Эмполи» — «Фиорентина»: проходящий мимо болельщик похлопал ее ниже спины.

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