Болельщик переоделся судьей и намеревался сорвать матч

Фанат на 15-й минуте второго тайма игры собирался перебраться через рекламные щиты, отделяющие трибуны от поля на домашней арене «Ювентуса» в Турине, однако стюарды не позволили ему этого сделать. Когда нарушителя вели в подтрибунное помещение, он показал охране желтую карточку.