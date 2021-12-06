Болельщик переоделся судьей и намеревался сорвать матч

Фанат на 15-й минуте второго тайма игры собирался перебраться через рекламные щиты, отделяющие трибуны от поля на домашней арене «Ювентуса» в Турине, однако стюарды не позволили ему этого сделать. Когда нарушителя вели в подтрибунное помещение, он показал охране желтую карточку.
После игры Паоло Сфорца объяснил свой поступок желанием привлечь внимание общественности к ситуации с журналисткой Гретой Беккальей, которая подверглась домогательствам в прямом телевизионном эфире после матча «Эмполи» — «Фиорентина»: проходящий мимо болельщик похлопал ее ниже спины.