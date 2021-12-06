Названо условие расторжения контракта Кокорина с «Фиорентиной»

По информации источника, если клубу не удастся отправить футболиста в аренду в другую команду, то они досрочно разорвут с ним контракт, действующий до 2024 года. Отмечается, что «Фиорентина» уже ищет подходящие команды для Кокорина, чтобы уже в январе избавиться от игрока.

В конце ноября сообщалось, что Кокорин может продолжить карьеру в Катаре. Однако конкретные претенденты на россиянина не назывались.