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21:12 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-защитник сборной Казахстана покинул «Астану». Ему нашли замену

Известный в прошлом казахстанский футболист Максим Жалмагамбетов ушел из «Астаны», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Он занимал должность тренера по физподготовке в тренерском штабе клуба.

Вместо него в команду придет сербский специалист Бранко Чирич, ранее работавший в «Каспии».
Напомним, главным тренером «Астаны» назначен другой балканец — Срджан Благоевич, также переехавший из «Каспия».

38-летний Жалмагамбетов в «Астану» пришел в 2020 году. В бытность игроком он защищал цвета этого клуба. Также защитник выступал за «Женис», «Ордабасы», «Иртыш», «Атырау» и бельгийский «Антверпен». За сборную Казахстана провел 30 матчей, забил один гол.

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