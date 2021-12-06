Экс-защитник сборной Казахстана покинул «Астану». Ему нашли замену

Вместо него в команду придет сербский специалист Бранко Чирич, ранее работавший в «Каспии». Напомним, главным тренером «Астаны» назначен другой балканец — Срджан Благоевич, также переехавший из «Каспия».

38-летний Жалмагамбетов в «Астану» пришел в 2020 году. В бытность игроком он защищал цвета этого клуба. Также защитник выступал за «Женис», «Ордабасы», «Иртыш», «Атырау» и бельгийский «Антверпен». За сборную Казахстана провел 30 матчей, забил один гол.