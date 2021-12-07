«Эвертон» вырвал победу у «Арсенала» и прервал 8-матчевую безвыигрышную серию
В ночь с 6 на 7 декабря мск на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 2:1.
В ночь с 6 на 7 декабря мск на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 2:1.
Счёт был открыт в добавленное к первому тайму время. Отличился полузащитник «канониров» Мартин Эдегор, ему ассистировал Киран Тирни. На 79-й минуте форвард «ирисок» Ришарлисон сравнял счёт. В добавленное ко второму тайму время гол забил полузащитник Демарай Грей, результативную передачу отдал Андре Гомеш.
Благодаря победе над «Арсеналом», «Эвертон» прервал 8-матчевую безвыигрышную серию. В предыдущий раз «ириски» побеждали в матче 6-го тура АПЛ с «Норвич Сити»(2:0).
«Арсенал» набрал 23 очка в 15 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» находится на 12-м месте в таблице, у команды 18 очков. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», набравший за 15 матчей 35 очков.