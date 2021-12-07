Левандовский рассказал, что был разочарован результатами «Золотого мяча»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси 29 ноября в седьмой раз получил награду «Золотой мяч» как лучший футболист года. Второе место по итогам голосования занял Левандовский.
«Я был разочарован, нечего скрывать. Не могу сказать, что был доволен, наоборот. У меня было чувство неудовлетворенности. Быть так близко, бороться с Лионелем Месси. Конечно, я уважаю то, как он играет и чего добился. Тот факт, что я мог конкурировать с ним, показывает мне, на какой уровень я смог подняться. Ну, а на самом деле я чувствовал грусть, и хорошо, что после гала-вечера у нас не было матча в середине недели», — приводит слова Левандовского польский журнал Wprost.
Месси сразу после вручения награды сказал, что Левандовский заслужил «Золотой мяч» по итогам 2020 года. Тогда журнал France Football принял решение не вручать награду, так как не все условия для определения победителя были выполнены из-за влияния на футбольной сезон пандемии коронавируса.
«Я бы предпочел, чтобы его заявления не были пустыми словами (с улыбкой). Однако меня это не сильно волнует», — добавил капитан сборной Польши.