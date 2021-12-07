Можно ли стать чемпионом, если в последнем туре нужна ничья, а ты в меньшинстве проигрываешь 0:2 к 96-й минуте? Ответ — в лиге Парагвая

Мы не так часто заглядываем в южноамериканские чемпионаты — особенно за пределы высших лиг Бразилии и Аргентины. Но последний тур парагвайской Примеры не оставил нам выбора: чемпион определился в последнем туре — благодаря голу на 101-й минуте.

К последнему туру ситуация была максимально интригующей: на первом месте шел «Серро Портеньо», на 2 очка отставал «Гуарани». Но в последнем туре «Гуарани» дома играл как раз против «Серро» — и в случае победы брал чемпионство в клаусуре.

Сюжет завертелся в самом начале. Полузащитника «Серро Портеньо» выгнали с поля за грубую игру — влетел в голень сопернику. Судья посмотрел повтор на мониторе и показал прямую красную.

В большинстве «Гуарани» забили два мяча — в быстрых атаках на 36-й и 51-й минутах. И такой счет держался аж до добавленного времени.

Что могло пойти не так, когда ты к 90-й минуте ведешь 2:0 и играешь в большинстве? Как выяснилось, вообще все.

Защитник «Гуарани» получил мелкую травму и лежал за пределами поля. Вратарь команды Гаспар Сервио втащил его на поле — чтобы потянуть время.

За это кипер получил вторую желтую карточку. Судья заодно удалил и травмированного защитника Роберто Фернандеса — тот жестко что-то высказывал арбитру и тоже заслужил вторую желтую. Так «Гуарани» остались в меньшинстве — и без вратаря. В ворота пришлось встать защитнику Маркосу Касересу — замен не осталось.

К концу разборок добавленные 6 минут почти истекли, но арбитр накинул еще пять. Касерес сделал пару неплохих сэйвов, после которых брал мяч и тянул время секунд по 20−30.

«Серро» давил, «Гуарани» играл на отбой — и не отбился. Гости в оставшиеся две минуты умудрились забить необходимые два гола. Ничейный (но по факту чемпионский) гол на счету капитана Хуана Патиньо.

Судья удалил Патиньо (защитник получил вторую желтую за снятую футболку, первая — за толчок вратаря «Гуарани», который втаскивал травмированного защитника на поле), но ему было уже все равно. Радость у игроков и болельщиков «Серро» отнять уже не получилось — у «Гуарани» просто не осталось времени еще раз все перевернуть.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ReM5kMAXbrc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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