Можно ли стать чемпионом, если в последнем туре нужна ничья, а ты в меньшинстве проигрываешь 0:2 к 96-й минуте? Ответ — в лиге Парагвая
Наказали соперника за затяжку времени.
Наказали соперника за затяжку времени.
Мы не так часто заглядываем в южноамериканские чемпионаты — особенно за пределы высших лиг Бразилии и Аргентины. Но последний тур парагвайской Примеры не оставил нам выбора: чемпион определился в последнем туре — благодаря голу на 101-й минуте.
К последнему туру ситуация была максимально интригующей: на первом месте шел «Серро Портеньо», на 2 очка отставал «Гуарани». Но в последнем туре «Гуарани» дома играл как раз против «Серро» — и в случае победы брал чемпионство в клаусуре.
Сюжет завертелся в самом начале. Полузащитника «Серро Портеньо» выгнали с поля за грубую игру — влетел в голень сопернику. Судья посмотрел повтор на мониторе и показал прямую красную.
В большинстве «Гуарани» забили два мяча — в быстрых атаках на 36-й и 51-й минутах. И такой счет держался аж до добавленного времени.
Защитник «Гуарани» получил мелкую травму и лежал за пределами поля. Вратарь команды Гаспар Сервио втащил его на поле — чтобы потянуть время.
За это кипер получил вторую желтую карточку. Судья заодно удалил и травмированного защитника Роберто Фернандеса — тот жестко что-то высказывал арбитру и тоже заслужил вторую желтую. Так «Гуарани» остались в меньшинстве — и без вратаря. В ворота пришлось встать защитнику Маркосу Касересу — замен не осталось.
К концу разборок добавленные 6 минут почти истекли, но арбитр накинул еще пять. Касерес сделал пару неплохих сэйвов, после которых брал мяч и тянул время секунд по 20−30.
«Серро» давил, «Гуарани» играл на отбой — и не отбился. Гости в оставшиеся две минуты умудрились забить необходимые два гола. Ничейный (но по факту чемпионский) гол на счету капитана Хуана Патиньо.
Судья удалил Патиньо (защитник получил вторую желтую за снятую футболку, первая — за толчок вратаря «Гуарани», который втаскивал травмированного защитника на поле), но ему было уже все равно. Радость у игроков и болельщиков «Серро» отнять уже не получилось — у «Гуарани» просто не осталось времени еще раз все перевернуть.
Тренер «Серро Портеньо» Франсиско Арсе не сдержал слез: в июле его сын Алекс разбился в аварии:
«Вы помогли мне выжить. “Серро” помог мне встать на ноги. Спасибо всем: моему штабу, руководству, фанатам. Я люблю вас всем сердцем! “Серро” всегда был для меня домом. Я обязан клубу многим: и как футболист, и как тренер. Но поддержка последних месяцев — это самое важное. На все воля божья. И сегодня случилось настоящее чудо! Кто-то свыше помог нам. И мы это заслужили, потому что сделали многое, чтобы завоевать чемпионство».