Подножка «Кайрату», наезд болельщиков и драма в концовке сезона. Как «Ордабасы» выступал в КПЛ-2021

Уход лидеров

Столкнувшись с финансовыми проблемами, «Ордабасы» в целях оптимизации расходов по ходу сезона расстался со многими лидерами.

Так, команду покинули Тимур Досмагамбетов (ушел в «Тараз»), Темирлан Ерланов («Актобе»), Багдат Каиров и Рубен Бриджидо (оба «Тобол»), Жоао Пауло («Кайрат»), Пабло Фонтанелло, Май Махлангу и Мирзад Механович. Босниец в итоге отправился на родину в состав ФК «Тузла Сити», а 37-летний аргентинец, исполнявший функции капитана, и 32-летний южноафриканец так и не нашли клубы для продолжения карьеры.

Вероятно, в следующем сезоне игроков подобного уровня не будет в клубе. Без подобных исполнителей решение больших задач прямо сейчас становится проблематичным.

Турнирная дистанция

Шымкентцы, заняв пятое место в КПЛ в этом году, повторили результат предыдущего года. В 26 матчах команда Александра Седнева одержала десять побед. Также команда имеет по восемь ничьих и поражений. Разница мячей составила 36:35.

Наиболее запоминающиеся поражения «Ордабасы» потерпел в поединках с «Кайратом» (0:3), а также с «Кызыл-Жаром» (0:5). В первом случае подопечные Седнева большую часть матча играли в большинстве, а в игре с северянами предстали крайне беспомощными перед своими болельщиками.

После домашнего поражения от «Актобе» (0:1) в рамках 16-го тура болельщики заблокировали автобус с командой и намеревались встретиться с руководством клуба.

Еще в одном матче «Ордабасы» позволил на последних секундах отыграться «Актобе». Встреча завершилась результативной ничьей — 4:4.

Битва за еврокубки

Несмотря на потери в составе, «Ордабасы» до последнего цеплялся за зону еврокубков. Южане перед заключительным туром располагались на четвертом месте. Они набрали 38 очков и на два балла опережали «Кызыл-Жар». Казалось, что они спасли поединок в Петропавловке, когда на 89-й минуте во второй раз сравняли счет. Но уже в добавленное время они пропустили третий мяч и переместились на пятую строчку, распрощавшись с мечтами о выходе в еврокубки.

Победы над «Астаной» и «Кайратом»

Наиболее выдающиеся победы «Ордабасы» одерживал в матчах с «Астаной» и «Кайратом». В 17-м туре в столице шымкентцы достаточно сенсационно забили два безответных мяча в ворота шестикратного чемпиона Казахстана. Один из мячей в матче с «Астаной» на свой счет записал Жоао Пауло, который потом перешел в «Кайрат». Очевидно, что на шымкентцев возымела действие встреча со своими болельщиками.

Алматинцев «Ордабасы» одолел в 20-м туре. Матч в Шымкенте завершился со счетом 2:1. Именно это поражение, по сути, выбило «Кайрат» из чемпионской гонки.

Безнадега впереди?

Сейчас некоторые эксперты предрекают «Ордабасы» судьбу павлодарского «Иртыша», который по ходу сезона-2020 снялся с чемпионата из-за финансовых проблем.

Летом об этом высказывался президент клуба Бахтияр Байсеитов. А недавно прошла информация из неофициальных источников о долгах шымкентцев и возможном отказе от выступлений в чемпионате. По словам тренера клуба Самата Смакова, именно Байсеитов уже из своих личных средств покрывал долги перед игроками.