«Шахтер» объявил первый трансфер межсезонья
ФК «Шахтер» подписал контракт с сербским полузащитником Стефаном Букорацом, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года.
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ФК «Шахтер» подписал контракт с сербским полузащитником Стефаном Букорацом, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года.
Букорац перешел в «Шахтер» в июле текущего года и выступал на правах аренды. В составе «горняков» он провел 14 матчей.
«Мы рады, что один из лидеров команды будет и дальше защищать оранжево-черные цвета», — говорится в сообщении клуба.