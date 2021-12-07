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7 декабря, источник: Vesti.kz

«Шахтер» объявил первый трансфер межсезонья

ФК «Шахтер» подписал контракт с сербским полузащитником Стефаном Букорацом, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года.

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Букорац перешел в «Шахтер» в июле текущего года и выступал на правах аренды. В составе «горняков» он провел 14 матчей.

«Мы рады, что один из лидеров команды будет и дальше защищать оранжево-черные цвета», — говорится в сообщении клуба.

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