Месси обошел Пеле по числу забитых мячей в карьере

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге» (4:1) аргентинский форвард оформил дубль. Согласно данным Фонда спортивной статистики (RSSSF), теперь в его активе 758 голов. Пеле за профессиональную карьеру забил 757 мячей. Лидирует в списке лучших бомбардиров австрийский и чехословацкий форвард Йозеф Бицан (805).