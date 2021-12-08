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01:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси обошел Пеле по числу забитых мячей в карьере

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси превзошел трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле по голам за карьеру в официальных матчах.

ПСЖ
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Источник: Reuters

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге» (4:1) аргентинский форвард оформил дубль. Согласно данным Фонда спортивной статистики (RSSSF), теперь в его активе 758 голов. Пеле за профессиональную карьеру забил 757 мячей. Лидирует в списке лучших бомбардиров австрийский и чехословацкий форвард Йозеф Бицан (805).

34-летний аргентинец в текущем сезоне-2021/22 отыграл за парижан 14 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав три голевые передачи.

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4:1
Первый тайм: 3:0
Брюгге
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