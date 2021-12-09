Роналду нанимает необычных телохранителей. Его охраняли ветераны Афгана, боец ММА и укротитель быков
Серьезные парни.
Серьезные парни.
Футболисты нередко оказываются жертвами воров и грабителей. Из-за популярности в городе, где они выступают, дома спортсменов оказываются легкой мишенью — многим известно, где живет игрок и когда его точно нет дома (достаточно просто свериться с календарем матчей). Потому большинство звездных футболистов серьезно относятся к теме собственной безопасности.
Особенно заморачивается по этому поводу Криштиану Роналду. Оно неудивительно, ведь КриРо — самый популярный человек планеты в соцсетях. Сразу после перехода в «Ювентус» португалец попросил клуб нанять ему трех телохранителей — для охраны дома, семьи и самого игрока. В Италии ограбления домов футболистов — не редкость, потому Криша можно понять. Подключили даже туринскую полицию, которая следила за домом португальской звезды.
Сейчас Криштиану охраняют братья-близнецы Серхио и Хорхе Рамальейро. Оба работали в элитных подразделениях спецназа во время войны в Афганистане. После ухода из армии оба записались в португальское полицейское подразделение, которое отвечало за охрану политиков и судей. В последние месяцы братья охраняют Роналду и его семью — защищают дом и сопровождают Криштиану каждый раз, когда он выходит из дома.
Охранники ездят на пуленепробиваемых автомобилях и присматривают за Роналду и его семьей круглосуточно. В манчестерском доме футболиста развешаны камеры и даже оборудована специальная комната, в которой семья может спрятаться в том случае, если грабителей окажется слишком много, а охрана не успеет отреагировать.
Вообще Криштиану давно озабочен охраной своей персоны. На чемпионате мира 2014 сборной Португалии были приставлены 6 телохранителей, 4 из которых следили исключительно за Роналду. В «Реале» у КриРо тоже была специальная команда, которая проходила обучение в специальном лагере подготовки в Ирландии под присмотром человека из клуба.
Порой в команду телохранителей Криштиану попадают интересные персонажи. Например, в 2018 году его охранял бывший боец ММА Гонсало Сальгадо. Он провел 9 поединков в ММА (рекорд 7−2) и участвовал в реалити-шоу TUF, где бойцы борются за попадание в UFC. Выиграть у Сальгадо не получилось, зато 140-килограммовый гигант без проблем устроился телохранителем Роналду и его семьи. На его фоне даже Макгрегор не внушает страха.
Во время ЧМ-2018 Сальгадо помогал некий Нуну Марекош. Он служил десантником в армии, а затем работал в системе охраны аэропорта. Но самая необычная строчка в резюме Марекоша — матадор. В Португалии этих людей называют фуркаду. В отличие от Испании, в португальской корриде быков не убивают — наоборот, борются с ними голыми руками группой из нескольких человек. Так вот Нуну как раз профессионально выступал на соревнованиях. Видимо, его сила и впечатлила Роналду, который нанял его в свои телохранители.