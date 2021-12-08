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19:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Абрамович больше трёх лет не посещал матчи «Челси». Чем он занимался это время?

Ему несколько раз предлагали продать клуб, но не устроили условия.

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Источник: AP 2021

Романа Абрамовича не видели на «Стэмфорд Бридж» три года. В последний раз владелец «Челси» прилетал в Лондон 1 апреля 2018 года, затем его ложа на Западной трибуне пустовала. Абрамович пропустил громкий уход Антонио Конте, все матчи чемпионата под руководством Маурицио Сарри и Фрэнка Лэмпарда, не видел победу в Кубке Англии и два финала этого турнира.

За три года Роман Абрамович видел с трибуны лишь четыре матча «Челси»: финал Лиги Европы — 2019, товарищескую встречу с «Зальцбургом», игру с «Краснодаром» в России и финал Лиги чемпионов — 2021. Там же, на «Драгау», состоялась его первая встреча с Томасом Тухелем, который на тот момент руководил командой уже четыре месяца.

Мы поговорили с владельцем на поле. Для первой встречи не придумать момента лучше. Или хуже — потому что лучше уже не будет
Томас Тухель
главный тренер футбольного клуба «Челси»

И вот спустя три с половиной года Абрамович вернулся в Лондон. В конце ноября он принял на «Стэфморде» президента Израиля Ицхака Герцога — политик посетил выставку, посвящённую спортсменам, погибшим во время Холокоста.

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После Абрамович улетел в Москву, но вернулся и снова посетил «Стэмфорд», но, в отличие от мероприятия с Герцогом, этот визит получился менее громким. Роман появился на первом лондонском матче «Челси» начиная с 2018-го. Однако о его долгожданном возвращении на «Бридж» не сообщалось заранее и не было объявлено сразу после.

Во время встречи с «Манчестер Юнайтед» ни одна телекамера не выхватила его фигуру на трибуне. Хотя владельца «Челси» часто показывают на экране и в телетрансляции. О его присутствии на игре стало известно спустя сутки — об этом сообщил The Telegraph.

У владельца «Челси» закончилась виза, и новую он не получил­. Абрамович переехал в Израиль и получил гражданство там

СМИ заметили, что Абрамовича не было на трибунах «Уэмбли» во время финала Кубка Англии в 2018-м. «Челси» тогда с минимальным счётом обыграл «Манчестер Юнайтед», завоевав второй трофей вместе с Антонио Конте и 15-й — в эру российского олигарха. Позже выяснилось, что бизнесмен давно покинул Англию и с апреля не возвращался, потому что у него истекла виза, а новую он так и не получил.

У Абрамовича была виза Tier 1 Investor — её с 2008 года выдают тем, кто инвестировал в бизнес в Великобритании от £ 2 млн и может подтвердить источник своих доходов. При инвестициях в размере от £ 5 млн можно претендовать на британское ПМЖ через 3 года, от £ 10 млн — через 2 года. Однако Абрамович не получал даже вид на жительство.

В марте 2018 года, после разгоревшегося скандала с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила, что сотни виз, выданные богатым россиянам, будут проверены. Из-за этого процедура выдачи новых сильно затянулась. При этом, как писал The Telegraph, Абрамовичу не отказывали в визе — документы просто долго рассматривались. Вероятнее всего, причиной тому были напряжённые отношения между Великобританией и Россией.

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В мае 2018-го стало известно, что Абрамович приземлился на частном самолёте в Тель-Авиве. В столице Израиля российский бизнесмен получил новый паспорт, а заодно и новое место жительства — особняк в районе Неве-Цедек. Через три дня после обретения израильского гражданства Абрамович отозвал своё заявление на получение британской визы. Новый паспорт позволяет ему безвизово въезжать в Великобританию на срок, не превышающий шесть месяцев. Но для жизни, работы или учёбы гражданам Израиля виза требуется.

«Он понимает и уважает, что Великобритания пересматривает процесс выдачи, и поэтому решил отозвать свой запрос, пока не будет разработана новая процедура, — заявил Jerusalem Post источник, близкий к Абрамовичу. — Он провёл много лет в Великобритании и является законным бизнесменом. Ничего не изменилось».

В то же время клуб объявил, что планируемая реконструкция стадиона, откладывается — в заявлении из 49 слов говорилось, что главная причина заморозки — «неблагоприятный инвестиционный климат».

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Председатель совета директоров «Челси» Брюс Бак в 2019-м прокомментировал The Guardian этот момент: «Абрамович отложил проект через несколько месяцев после инцидента в Солсбери. Мы все можем сделать свои собственные выводы о том, связано это или нет».

Срок разрешения на строительство истекал в 2020-м, но в этом году клуб получил его повторно. Однако неизвестно, будет ли вообще дан старт строительству в ближайшее время и реконструируют ли «Стэмфорд Бридж» в итоге.

Чем занимался Абрамович, помимо бизнеса и удалённого управления клубом: опера, выставки и борьба с антисемитизмом

В 2019-м газета The Telegraph писала, что владелец «Челси» имеет возможность прилететь в Лондон. И всё же не торопится в Великобританию. Источники издания заявили, что Абрамович ни разу не связался с британскими властями по поводу своей визы, потому что чувствовал себя «разменной монетой» в конфликте России и Великобритании.

«Его отсутствие по большей части добровольное, потому что он всё ещё злится, — поделился с газетой “один из бывших друзей” бизнесмена. — Он считает, что сделал не меньше остальных, чтобы английская Премьер-лига стала такой, какая она есть, и приносил пользу бизнес-сообществу страны».

Как отмечало издание, Абрамович «заполнял пустоту»: катался в водах Адриатического моря на своей огромной яхте Eclipse (длина — 145 м), ходил по выставкам, посещал оперы и много времени уделял борьбе с антисемитизмом.

Последнее давно занимает значительную часть его жизни: в 2019 году Федерация еврейских общин России оценила, что за 20 лет Абрамович потратил порядка $ 500 млн на нужды еврейского сообщества по всему миру. В 2018-м он запустил кампанию «Челси» «Скажи нет антисемитизму».

«Я горжусь тем, что выступаю с инициативой по повышению осведомлённости и борьбе с антисемитизмом во всех его формах, и надеюсь на вашу поддержку этой работы», — сказал Абрамович для предматчевой программки «Челси».

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В рамках кампании клуб работает с организациями и отдельными лицами в Великобритании и за её пределами: Образовательным фондом Холокоста, Еврейским музеем, Фондом общественной безопасности, Kick It Out, Всемирным еврейским конгрессом, Домом Анны Франк и Maccabi GB. «Челси» проводит много активностей: игроки, сотрудники и футболисты ездили в Освенцим, выжившие в Холокосте выступали на базе в Кобхэме, игроки рассказывали в школах об опасности антисемитизма. Клуб представил образовательный фильм в здании парламента и собрал средства для новой выставки о Холокосте в Имперском военном музее.

В январе 2020-го у западной трибуны (той самой, где располагается ложа Абрамовича) появился мурал в память жертв Холокоста. На нём изображены три футболиста. Юлиус Хирш — первый еврейский игрок сборной Германии: он был депортирован в Освенцим в 1943 году. Арпад Вайс — бывший игрок сборной Венгрии, чья семья умерла в Освенциме. Рон Джонс — британский военнопленный, «вратарь Освенцима» — он пережил марш смерти и умер в возрасте 102 лет в 2019-м.

«Челси» стал первым клубом, который принял рабочее определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти о Холокосте. Близкие к Абрамовичу люди, писал The Athletic, настаивают, что он на протяжении двух десятилетий был важным спонсором еврейских благотворительных организаций и желал искоренить антисемитизм, поэтому его решение привлечь клуб вполне логично. Для того чтобы быть просто пиаром, эта история слишком дорого ему обходится — его интерес личный и уходит в историю семьи.

За это время не раз писали, что Абрамович продаст «Челси». Предложения и правда были, но в итоге он передумал

Участием в антисемитской кампании Абрамович не ограничивался. Даже находясь вне Лондона, принимал решения — финальное слово всегда оставалось за ним.

«Он разговаривает с Мариной Грановской ежедневно несколько раз в день, — говорил The Guardian председатель СД “Челси” Брюс Бак. — Марина занимается этим уже долгие годы, и ничего в их отношениях не изменилось. При поиске новых игроков, продлении контрактов, вопросах покупаем ли мы этого футболиста, продаём ли мы этого, Абрамович всегда принимал активное участие в этом с первого дня и сейчас так же тесно вовлечён».

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При этом не раз сообщалось, что олигарх ведёт переговоры по продаже «Челси»: в сентябре 2018-го и марте 2019-го The Times писала, что богатейший человек Англии Джим Рэтклифф предлагал Абрамовичу £ 2,2 млрд. Чешский бизнесмен Пётр Келлнер тоже выходил с предложением, но россиянин не хотел соглашаться меньше, чем на £ 3 млрд, поэтому обе сделки сорвались.

«Из-за политической ситуации есть люди, которые думают, что могут купить клуб по выгодной цене, — говорил Бак. — У нас действительно есть запросы и нам действительно нечего сказать этим людям. Абрамович не собирается продавать “Челси”. Роман так же влюблён в клуб, как и 1 июля 2003 года».

Полина Куимова

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