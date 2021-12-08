Абрамович больше трёх лет не посещал матчи «Челси». Чем он занимался это время?

Романа Абрамовича не видели на «Стэмфорд Бридж» три года. В последний раз владелец «Челси» прилетал в Лондон 1 апреля 2018 года, затем его ложа на Западной трибуне пустовала. Абрамович пропустил громкий уход Антонио Конте, все матчи чемпионата под руководством Маурицио Сарри и Фрэнка Лэмпарда, не видел победу в Кубке Англии и два финала этого турнира.

За три года Роман Абрамович видел с трибуны лишь четыре матча «Челси»: финал Лиги Европы — 2019, товарищескую встречу с «Зальцбургом», игру с «Краснодаром» в России и финал Лиги чемпионов — 2021. Там же, на «Драгау», состоялась его первая встреча с Томасом Тухелем, который на тот момент руководил командой уже четыре месяца.

Мы поговорили с владельцем на поле. Для первой встречи не придумать момента лучше. Или хуже — потому что лучше уже не будет Томас Тухель главный тренер футбольного клуба «Челси»

И вот спустя три с половиной года Абрамович вернулся в Лондон. В конце ноября он принял на «Стэфморде» президента Израиля Ицхака Герцога — политик посетил выставку, посвящённую спортсменам, погибшим во время Холокоста.

После Абрамович улетел в Москву, но вернулся и снова посетил «Стэмфорд», но, в отличие от мероприятия с Герцогом, этот визит получился менее громким. Роман появился на первом лондонском матче «Челси» начиная с 2018-го. Однако о его долгожданном возвращении на «Бридж» не сообщалось заранее и не было объявлено сразу после.

Во время встречи с «Манчестер Юнайтед» ни одна телекамера не выхватила его фигуру на трибуне. Хотя владельца «Челси» часто показывают на экране и в телетрансляции. О его присутствии на игре стало известно спустя сутки — об этом сообщил The Telegraph.

У владельца «Челси» закончилась виза, и новую он не получил­. Абрамович переехал в Израиль и получил гражданство там

СМИ заметили, что Абрамовича не было на трибунах «Уэмбли» во время финала Кубка Англии в 2018-м. «Челси» тогда с минимальным счётом обыграл «Манчестер Юнайтед», завоевав второй трофей вместе с Антонио Конте и 15-й — в эру российского олигарха. Позже выяснилось, что бизнесмен давно покинул Англию и с апреля не возвращался, потому что у него истекла виза, а новую он так и не получил.

У Абрамовича была виза Tier 1 Investor — её с 2008 года выдают тем, кто инвестировал в бизнес в Великобритании от £ 2 млн и может подтвердить источник своих доходов. При инвестициях в размере от £ 5 млн можно претендовать на британское ПМЖ через 3 года, от £ 10 млн — через 2 года. Однако Абрамович не получал даже вид на жительство.

В марте 2018 года, после разгоревшегося скандала с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила, что сотни виз, выданные богатым россиянам, будут проверены. Из-за этого процедура выдачи новых сильно затянулась. При этом, как писал The Telegraph, Абрамовичу не отказывали в визе — документы просто долго рассматривались. Вероятнее всего, причиной тому были напряжённые отношения между Великобританией и Россией.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKGJbblsnuh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Roman Abramovich (@roman_chelseafc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В мае 2018-го стало известно, что Абрамович приземлился на частном самолёте в Тель-Авиве. В столице Израиля российский бизнесмен получил новый паспорт, а заодно и новое место жительства — особняк в районе Неве-Цедек. Через три дня после обретения израильского гражданства Абрамович отозвал своё заявление на получение британской визы. Новый паспорт позволяет ему безвизово въезжать в Великобританию на срок, не превышающий шесть месяцев. Но для жизни, работы или учёбы гражданам Израиля виза требуется.

«Он понимает и уважает, что Великобритания пересматривает процесс выдачи, и поэтому решил отозвать свой запрос, пока не будет разработана новая процедура, — заявил Jerusalem Post источник, близкий к Абрамовичу. — Он провёл много лет в Великобритании и является законным бизнесменом. Ничего не изменилось».

В то же время клуб объявил, что планируемая реконструкция стадиона, откладывается — в заявлении из 49 слов говорилось, что главная причина заморозки — «неблагоприятный инвестиционный климат».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b70e0365974f90863ffe" data-vnd="b70e0365974f90863ffe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b70e0365974f90863ffe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Председатель совета директоров «Челси» Брюс Бак в 2019-м прокомментировал The Guardian этот момент: «Абрамович отложил проект через несколько месяцев после инцидента в Солсбери. Мы все можем сделать свои собственные выводы о том, связано это или нет».

Срок разрешения на строительство истекал в 2020-м, но в этом году клуб получил его повторно. Однако неизвестно, будет ли вообще дан старт строительству в ближайшее время и реконструируют ли «Стэмфорд Бридж» в итоге.

Чем занимался Абрамович, помимо бизнеса и удалённого управления клубом: опера, выставки и борьба с антисемитизмом

В 2019-м газета The Telegraph писала, что владелец «Челси» имеет возможность прилететь в Лондон. И всё же не торопится в Великобританию. Источники издания заявили, что Абрамович ни разу не связался с британскими властями по поводу своей визы, потому что чувствовал себя «разменной монетой» в конфликте России и Великобритании.

«Его отсутствие по большей части добровольное, потому что он всё ещё злится, — поделился с газетой “один из бывших друзей” бизнесмена. — Он считает, что сделал не меньше остальных, чтобы английская Премьер-лига стала такой, какая она есть, и приносил пользу бизнес-сообществу страны».

Как отмечало издание, Абрамович «заполнял пустоту»: катался в водах Адриатического моря на своей огромной яхте Eclipse (длина — 145 м), ходил по выставкам, посещал оперы и много времени уделял борьбе с антисемитизмом.

Последнее давно занимает значительную часть его жизни: в 2019 году Федерация еврейских общин России оценила, что за 20 лет Абрамович потратил порядка $ 500 млн на нужды еврейского сообщества по всему миру. В 2018-м он запустил кампанию «Челси» «Скажи нет антисемитизму».

«Я горжусь тем, что выступаю с инициативой по повышению осведомлённости и борьбе с антисемитизмом во всех его формах, и надеюсь на вашу поддержку этой работы», — сказал Абрамович для предматчевой программки «Челси».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CKGHpuKsQXO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CKGHpuKsQXO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKGHpuKsQXO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Roman Abramovich (@roman_chelseafc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В рамках кампании клуб работает с организациями и отдельными лицами в Великобритании и за её пределами: Образовательным фондом Холокоста, Еврейским музеем, Фондом общественной безопасности, Kick It Out, Всемирным еврейским конгрессом, Домом Анны Франк и Maccabi GB. «Челси» проводит много активностей: игроки, сотрудники и футболисты ездили в Освенцим, выжившие в Холокосте выступали на базе в Кобхэме, игроки рассказывали в школах об опасности антисемитизма. Клуб представил образовательный фильм в здании парламента и собрал средства для новой выставки о Холокосте в Имперском военном музее.

В январе 2020-го у западной трибуны (той самой, где располагается ложа Абрамовича) появился мурал в память жертв Холокоста. На нём изображены три футболиста. Юлиус Хирш — первый еврейский игрок сборной Германии: он был депортирован в Освенцим в 1943 году. Арпад Вайс — бывший игрок сборной Венгрии, чья семья умерла в Освенциме. Рон Джонс — британский военнопленный, «вратарь Освенцима» — он пережил марш смерти и умер в возрасте 102 лет в 2019-м.

«Челси» стал первым клубом, который принял рабочее определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти о Холокосте. Близкие к Абрамовичу люди, писал The Athletic, настаивают, что он на протяжении двух десятилетий был важным спонсором еврейских благотворительных организаций и желал искоренить антисемитизм, поэтому его решение привлечь клуб вполне логично. Для того чтобы быть просто пиаром, эта история слишком дорого ему обходится — его интерес личный и уходит в историю семьи.

За это время не раз писали, что Абрамович продаст «Челси». Предложения и правда были, но в итоге он передумал

Участием в антисемитской кампании Абрамович не ограничивался. Даже находясь вне Лондона, принимал решения — финальное слово всегда оставалось за ним.

«Он разговаривает с Мариной Грановской ежедневно несколько раз в день, — говорил The Guardian председатель СД “Челси” Брюс Бак. — Марина занимается этим уже долгие годы, и ничего в их отношениях не изменилось. При поиске новых игроков, продлении контрактов, вопросах покупаем ли мы этого футболиста, продаём ли мы этого, Абрамович всегда принимал активное участие в этом с первого дня и сейчас так же тесно вовлечён».

При этом не раз сообщалось, что олигарх ведёт переговоры по продаже «Челси»: в сентябре 2018-го и марте 2019-го The Times писала, что богатейший человек Англии Джим Рэтклифф предлагал Абрамовичу £ 2,2 млрд. Чешский бизнесмен Пётр Келлнер тоже выходил с предложением, но россиянин не хотел соглашаться меньше, чем на £ 3 млрд, поэтому обе сделки сорвались.

«Из-за политической ситуации есть люди, которые думают, что могут купить клуб по выгодной цене, — говорил Бак. — У нас действительно есть запросы и нам действительно нечего сказать этим людям. Абрамович не собирается продавать “Челси”. Роман так же влюблён в клуб, как и 1 июля 2003 года».