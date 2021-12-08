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16:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тедеско подпишет контракт с «Лейпцигом» до 2024 года

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавит «Лейпциг».

Лейпциг
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Источник: РИА "Новости"

С ним будет пописан контракт до 2024 года, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Ранее руководство немецкой команды объявило об отставке Джесси Марша из-за неудовлетворительных результатов клуба в последних матчах.

В нынешнем сезоне «Лейпциг» после 14 туров бундеслиги занимает 11-е место в турнирной таблице с 18 очками.

36-летний Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года и покинул клуб в мае 2021-го. Немецкий специалист помог москвичам занять второе место в Тинькофф РПЛ и обеспечить себе участие в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.

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