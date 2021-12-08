Тедеско готов возглавить «Лейпциг». Переговоры на финальной стадии
Бывший главный тренер «Спартака» и «Шальке» Доменико Тедеско, вероятно, возглавит «РБ Лейпциг».
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Бывший главный тренер «Спартака» и «Шальке» Доменико Тедеско, вероятно, возглавит «РБ Лейпциг».
По данным журналиста Фабрицио Романо, переговоры между немецким клубом и 36-летним специалистом находятся на финальной стадии. Тедеско готов принять предложение «Лейпцига». Осталось лишь согласовать некоторые детали.
До Тедеско немецкий клуб связывался с Рубеном Аморимом, работающим в «Спортинге», и Рогером Шмидтом, возглавляющим ПСВ, но оба специалиста не захотели уходить из своих нынешних клубов.
Сообщалось, что срок соглашения Тедеско с «Лейпцигом» будет рассчитан до 2024 года. Ранее немецкий клуб уволил тренера Джесси Марша. Сейчас «Лейпциг» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги, набрав 18 очков.