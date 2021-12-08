Тедеско готов возглавить «Лейпциг». Переговоры на финальной стадии

По данным журналиста Фабрицио Романо, переговоры между немецким клубом и 36-летним специалистом находятся на финальной стадии. Тедеско готов принять предложение «Лейпцига». Осталось лишь согласовать некоторые детали.

До Тедеско немецкий клуб связывался с Рубеном Аморимом, работающим в «Спортинге», и Рогером Шмидтом, возглавляющим ПСВ, но оба специалиста не захотели уходить из своих нынешних клубов.