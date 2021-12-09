«Лион» оштрафовали на одно очко за беспорядки в игре с «Марселем»

Матч «Лион» — «Марсель» прошел 21 ноября в Лионе, но был сорван в начале первого тайма после того, как один из болельщиков хозяев метнул бутылку, попавшую в голову Пайета. После этого арбитр принял решение прервать игру и увел команды в раздевалки, матч возобновлен не был.

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Впоследствии нарушителя приговорили к шести месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком на два года, также он получил запрет на посещение стадионов в течение пяти лет.

Согласно вердикту дисциплинарной комиссии LFP, с «Лиона» снято одно очко в турнирной таблице, а встреча против «Марселя» будет переиграна при пустых трибунах. Также «Лион» проведет еще один домашний матч без зрителей. При этом игра против «Реймса» (1:2), прошедшая 1 декабря при пустых трибунах, в зачет наказания не пойдет.

«Лион» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, теперь в активе команды 22 очка.