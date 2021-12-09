Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
Аталанта
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Брённбю
Футбол. Еврокубки
20:45
Лион
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Монако
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:45
Наполи
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:45
Антверпен
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
Алашкерт
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Флора
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
20:45
ЦСКА Сф
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Заря Лг
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:45
ЧФР
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
Раннерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Линколн
Футбол. Еврокубки
23:00
Витесс
Мура
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
Кайрат
Футбол. Еврокубки
23:00
Базель
Карабах
Футбол. Еврокубки
8.12
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
8.12
Вольфсбург
Лилль
13
Футбол. Еврокубки
8.12
Зальцбург
Севилья
10
Футбол. Еврокубки
8.12
Бенфика
Динамо К
20
Футбол. Еврокубки
8.12
Бавария
Барселона
30
Все события
Фоторепортажи
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
09:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лион» оштрафовали на одно очко за беспорядки в игре с «Марселем»

«Лион» оштрафован снятием одного очка, а также проведением двух домашних матчей без зрителей по итогам разбирательств инцидента во встрече 14-го тура чемпионата Франции против «Марселя», когда один из фанатов бросил бутылку в футболиста гостей Димитри Пайета.

Лион
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Матч «Лион» — «Марсель» прошел 21 ноября в Лионе, но был сорван в начале первого тайма после того, как один из болельщиков хозяев метнул бутылку, попавшую в голову Пайета. После этого арбитр принял решение прервать игру и увел команды в раздевалки, матч возобновлен не был.

Читайте также
Бросивший бутылку в Пайета болельщик «Лиона» осужден на полгода условно

Впоследствии нарушителя приговорили к шести месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком на два года, также он получил запрет на посещение стадионов в течение пяти лет.

Согласно вердикту дисциплинарной комиссии LFP, с «Лиона» снято одно очко в турнирной таблице, а встреча против «Марселя» будет переиграна при пустых трибунах. Также «Лион» проведет еще один домашний матч без зрителей. При этом игра против «Реймса» (1:2), прошедшая 1 декабря при пустых трибунах, в зачет наказания не пойдет.

«Лион» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, теперь в активе команды 22 очка.

В ответ на вердикт LFP «Лион» опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором отметил, что клуб оставляет за собой право обжаловать решение дисциплинарной комиссии, так как считает его неприемлемо суровым и ставящим под угрозу принцип спортивной справедливости.

 Медведева и Милохин раскрыли правду о своих отношениях
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь