Удивительную форму 36-летнего Роналду объяснили

Спортсмен заявил, что причиной идеальной формы 36-летнего Роналду являются постоянные тренировки и желание становиться лучше. «Он всегда держал рядом с собой мяч, даже в раздевалке, прямо перед выходом на поле. Он первым приезжал на тренировки и уезжал с них последним. Люди говорят, что его игра великолепна в 36 лет, но я считаю, что это закономерный результат, ничего удивительного», — подчеркнул Сун.