Удивительную форму 36-летнего Роналду объяснили
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун оценил игру нападающего команды Криштиану Роналду. Его слова приводит Goal.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун оценил игру нападающего команды Криштиану Роналду. Его слова приводит Goal.
Спортсмен заявил, что причиной идеальной формы 36-летнего Роналду являются постоянные тренировки и желание становиться лучше. «Он всегда держал рядом с собой мяч, даже в раздевалке, прямо перед выходом на поле. Он первым приезжал на тренировки и уезжал с них последним. Люди говорят, что его игра великолепна в 36 лет, но я считаю, что это закономерный результат, ничего удивительного», — подчеркнул Сун.
3 декабря новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о форме Роналду. Он заявил, что никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме.
Сун и Роналду играли вместе за МЮ с 2005-го по 2009-й. Вместе они трижды побеждали в Английской премьер-лиге и выиграли Лигу чемпионов.