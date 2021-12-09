Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Брённбю
Футбол. Еврокубки
20:45
Лион
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Монако
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:45
Наполи
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:45
Антверпен
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
Алашкерт
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Флора
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
20:45
ЦСКА Сф
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Заря Лг
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:45
ЧФР
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
Раннерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Аталанта
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Линколн
Футбол. Еврокубки
23:00
Витесс
Мура
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
Кайрат
Футбол. Еврокубки
23:00
Базель
Карабах
Все события
Фоторепортажи
17ЦСКА проиграл «Зениту» в Москве
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
13:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Доменико Тедеско возглавил «РБ Лейпциг»

Доменико Тедеско официально возглавил «РБ Лейпциг», сообщает пресс-служба клуба.

СпартакЛейпцигЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Тедеско подпишет контракт с «Лейпцигом» до 2024 года

5 декабря «РБ Лейпциг» объявил об увольнении главного тренера Джесси Марша. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Под руководством 48-летнего американского специалиста «Лейпциг» провалил первую половину сезона в Бундеслиге. За 14 туров «быки» набрали всего 18 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста со «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь