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16:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Мостовой — о Тедеско в «РБ Лейпциг»: хороший ход, потому что хуже уже не будет

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера клуба «РБ Лейпциг».

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Источник: РИА "Новости"
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Доменико Тедеско возглавил «РБ Лейпциг»

«Приход Тедеско в “Лейпциг” — это хорошая работа агентов. С другой стороны, есть и преимущество этого назначения: “РБ” проучил всех к первым-третьим местам, а сейчас клуб на одиннадцатом. Хитрый ход, потому что хуже уже не будет — только лучше. “Лейпциг” ещё поднимется: по составу они уступают только “Баварии”. Причём поднимутся с Тедеско или без него. От Доменико ничего не жду, потому работа в “Спартаке” — не показатель. Второе место много кто занимал… Даже назвать очень много фамилий.

Не думаю, что у “Лейпцига” прибавится российских болельщиков. Если бы это был российский тренер — да. Но это немецкий человек. Кому надо за ним следить?! Это всё разговоры на хайпе, я на такое не обращаю внимание», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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