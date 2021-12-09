Мостовой — о Тедеско в «РБ Лейпциг»: хороший ход, потому что хуже уже не будет

«Приход Тедеско в “Лейпциг” — это хорошая работа агентов. С другой стороны, есть и преимущество этого назначения: “РБ” проучил всех к первым-третьим местам, а сейчас клуб на одиннадцатом. Хитрый ход, потому что хуже уже не будет — только лучше. “Лейпциг” ещё поднимется: по составу они уступают только “Баварии”. Причём поднимутся с Тедеско или без него. От Доменико ничего не жду, потому работа в “Спартаке” — не показатель. Второе место много кто занимал… Даже назвать очень много фамилий.



Не думаю, что у “Лейпцига” прибавится российских болельщиков. Если бы это был российский тренер — да. Но это немецкий человек. Кому надо за ним следить?! Это всё разговоры на хайпе, я на такое не обращаю внимание», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.