Тедеско: Я очень рад возглавить «Лейпциг», не могу дождаться начала работы на поле

«Я очень рад быть здесь. Не могу дождаться начала работы на поле. Первые впечатления от команды самые лучшие. Я связан с “РБ Лейпциг” не со вчерашнего дня, я проходил здесь практику, когда учился на тренера.

Мостовой — о Тедеско в «РБ Лейпциг»: хороший ход, потому что хуже уже не будет

До пандемии стадион всегда был полон. Это говорит о том, что футбол привлекает людей. Эмоциональность очень важна для меня, но есть и другие факторы. Какой состав, какая структура, насколько инновационным является клуб. В этом плане клуб имеет 10 очков из 10 возможных", — приводит слова Тедеско Bild.