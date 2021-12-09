Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Брённбю
Футбол. Еврокубки
20:45
Лион
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Монако
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:45
Наполи
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:45
Антверпен
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
Алашкерт
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Флора
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
20:45
ЦСКА Сф
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Заря Лг
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:45
ЧФР
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
Раннерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Аталанта
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Линколн
Футбол. Еврокубки
23:00
Витесс
Мура
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
Кайрат
Футбол. Еврокубки
23:00
Базель
Карабах
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
18:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тедеско: Я очень рад возглавить «Лейпциг», не могу дождаться начала работы на поле

Доменико Тедеско поделился мнением о назначении на пост главного тренера «Лейпцига».

РБ Лейпциг
СпартакЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я очень рад быть здесь. Не могу дождаться начала работы на поле. Первые впечатления от команды самые лучшие. Я связан с “РБ Лейпциг” не со вчерашнего дня, я проходил здесь практику, когда учился на тренера.

Читайте также
Мостовой — о Тедеско в «РБ Лейпциг»: хороший ход, потому что хуже уже не будет

До пандемии стадион всегда был полон. Это говорит о том, что футбол привлекает людей. Эмоциональность очень важна для меня, но есть и другие факторы. Какой состав, какая структура, насколько инновационным является клуб. В этом плане клуб имеет 10 очков из 10 возможных", — приводит слова Тедеско Bild.

Контракт 36-летнего специалиста с немецким клубом рассчитан до конца июня 2023 года. Предыдущим главным тренером команды был Джесси Марш.

«Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 18 очков в 14 матчах.

Читайте также
 «Ак Барс» и «Магнитка» устроили драку за канадского тренера. Он уже работал в КХЛ и выигрывал кубок в качестве ассистента
«Зенит» больше не позорится в Европе. Но для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно усиливаться
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь