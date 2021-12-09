Андрей Соловей впервые признан лучшим футболистом Беларуси

В завершившемся сезоне 26-летний форвард гомельчан также стал лучшим нападающим белорусского первенства. Забив 18 мячей, Андрей Соловей занял второе место в бомбардирской гонке, всего на один гол отстав от лучшего снайпера нападающего чемпиона Беларуси солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо. Гамбийский легионер солигорского клуба также назван лучшим игроком и самым полезным футболистом 31-го чемпионата Беларуси.

Лучшими по игровым амплуа стали вратарь Павел Павлюченко («Рух», Брест), защитник Андрей Бацула («Динамо», Минск) и полузащитник Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов).

Лучшим тренером Беларуси и национального чемпионата признан Иван Биончик, под руководством которого футболисты «Гомеля» остановились в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место.

В командных номинациях бронзовый призер минское «Динамо» удостоено призов «Справедливой игры» (как самая дисциплинированная команда) и «Двумя составами» (за успешное выступление «основы» и «дубля»). Приз «Зрительских симпатий» достался футболистам «Гомеля». Кроме того, гомельчане вместе с обладателем серебряных медалей борисовским БАТЭ стали обладателями приза «За волю к победе», одержав по четыре виктории в матчах, по ходу которых были в роли догоняющих.

В других номинациях призов удостоены:

женский футбол — Анна Пилипенко («Динамо-БГУФК», Минск);.

лучший тренер женского футбола — Юрий Малеев (сборная Беларуси, «Динамо-БГУФК», Минск);.

мини-футбол (мужчины) — Владислав Селюк (ВРЗ, Гомель);.

мини-футбол (женщины) — Наталья Васильева;.

пляжный футбол — Никита Чайковский;.

судейская бригада — Виталий Севостьяник, Сергей Фиринович, Сергей Гидревич.

Первым обладателем приза лучшему футбольному комментатору стал Павел Баранов (телеканал «Беларусь 5»).

Приз «За особый вклад в развитие массового футбола в Беларуси» получили Сергей Бычков (организатор региональных лиг, детских турниров и фестивалей) и Анатолий Усенко (проект «Футбол в каждое сердце», мастер-классы для детей-сирот с особенностями развития, ветеранский футбол).