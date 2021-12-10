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10:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист сборной Литвы описал последствия лечения коронавируса алкоголем

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Литвы Федор Черных рассказал о том, как лечился от коронавирусной инфекции. Его слова приводит Pilka Nozna.

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Источник: РИА "Новости"

30-летний cпортсмен заявил, что переболел COVID-19 в прошлом году. Он вспомнил, что лечащий врач выписал ему множество антибиотиков, а также посоветовал перед сном выпивать 100 грамм крепкого алкоголя. Футболист рассказал, что его начало мутить после выпитого, а также он моментально засыпал. «Смешивать алкоголь с лекарствами не лучшая идея. Я не мог этого вынести», — подытожил Черных.

Футболист родился в Москве, однако в юношеском возрасте переехал в Литву и отказался от российского гражданства. Он выступал за такие клубы Российской премьер-лиги как «Динамо» и «Оренбург» с 2018 по 2020 год. На данный момент полузащитник играет за польскую «Ягеллонию».

В марте 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал «травить» коронавирус водкой и играть при этом в футбол. В Испании оценили совет политика и посчитали его правильным.

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