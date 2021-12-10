Стала известна судьба задержанных в Марселе фанатов «Локомотива»

«Штрафов и запретов вроде нет. Обещали, что все будет нормально», — рассказал болельщик. Также он пояснил, как происходило задержание. «Сначала подошли стюарды, сказали убрать атрибутику. Затем пришла полиция и обыскала нас. В итоге сказали, что нужно проследовать за ними», — заявил фанат и добавил, что им не разрешали вернуться на трибуну до конца игры.

Ранее фанаты «Локомотива» получили документ, в котором говорилось, что с 8 утра 9 декабря до 4 утра 10 декабря им запрещено передвигаться в общественном транспорте, парковаться в ряде округов Марселя и посещать стадион «Велодром», на котором состоялся матч. Причинами запрета были названы беспорядки на чемпионате Европы в 2016 году, которые устроили российские футбольные фанаты, и нахождение России в красной зоне по коронавирусу.