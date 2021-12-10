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10:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна судьба задержанных в Марселе фанатов «Локомотива»

Марсельская полиция отпустила 14 болельщиков «Локомотива», задержанных на фанатском секторе во время матча против «Марселя» в заключительном туре групповой стадии Лиги Европы. Об их судьбе стало известно «Чемпионат.com» от одного одного из фанатов.

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Источник: РИА "Новости"

«Штрафов и запретов вроде нет. Обещали, что все будет нормально», — рассказал болельщик. Также он пояснил, как происходило задержание. «Сначала подошли стюарды, сказали убрать атрибутику. Затем пришла полиция и обыскала нас. В итоге сказали, что нужно проследовать за ними», — заявил фанат и добавил, что им не разрешали вернуться на трибуну до конца игры.

Ранее фанаты «Локомотива» получили документ, в котором говорилось, что с 8 утра 9 декабря до 4 утра 10 декабря им запрещено передвигаться в общественном транспорте, парковаться в ряде округов Марселя и посещать стадион «Велодром», на котором состоялся матч. Причинами запрета были названы беспорядки на чемпионате Европы в 2016 году, которые устроили российские футбольные фанаты, и нахождение России в красной зоне по коронавирусу.

«Локомотив» проиграл «Марселю» со счетом 0:1. Московский клуб занял последнее место в группе и не сыграет в весенней стадии еврокубков.

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