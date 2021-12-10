Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Сельта
Футбол. Премьер-лига
11.12
Крылья Советов
Рубин
Все события
Фоторепортажи
8Селихов отбил пенальти и вывел «Спартак» в плей-офф ЛЕ
8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
21:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» планирует продать семь игроков

Французский «ПСЖ» планирует расстаться с семью футболистами, чтобы улучшить финансовое положение. Об этом сообщает L'Équipe.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

Сообщается, что речь идёт о вратаре Серхио Рико, защитниках Абду Диалло, Лейвине Курзава и Колине Дагба, полузащитниках Эрике Эбимбе, Рафинье и нападающем Мауро Икарди. Эти футболисты могут покинуть клуб после жалобы главного тренера команды Маурисио Почеттино на большой состав из 33 человек.

«ПСЖ», набравший в 17 матчах французской Лиги, идёт на первом месте турнирной таблицы с 42 очками. Парижский клуб опережает «Ренн», идущий вторым, на 11 очков.

В следующем туре чемпионата команда Почеттино сыграет с «Монако» дома. Матч состоится в воскресенье, 12 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск.

Читайте также
 Эксперты рассказали как правильно похудеть к Новому Году!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь