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21:17 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб подписал футболиста из чемпионата Казахстана

ФК «СКА-Хабаровск» из ФНЛ (второй по силе дивизион России) объявил о переходе футболиста уральского «Акжайыка» Михаила Гащенкова, сообщает корреспондент Vesti.kz. При этом детали контракта не уточняются.

Акжайык
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29-летний центральный полузащитник уже выступал за армейцев в сезоне-2019/2020.

Воспитанник «Локомотива» начинал свой путь во второй команде железнодорожников (74 матча, 9 голов). Далее выступал в ПФЛ и ФНЛ за «Химик» (Дзержинск) и «Химки». Сезон-2017/2018 провел в пермском «Амкаре», игравшем тогда в российской премьер-лиге (23 матча, 2 гола).

Следующие полтора года Гащенков был связан с другим клубом РПЛ — «Ахматом» (20 матчей). Во время зимней паузы сезона-2019/2020 на правах аренды перешел в «СКА-Хабаровск», но из-за досрочного завершения первенства ФНЛ принял участие лишь в двух матчах армейцев, отметившись одним голом.

Прошлый сезон Михаил провел в качестве основного игрока «Нижнего Новгорода» (30 матчей, 2 гола), завоевав вместе с горожанами путевку в РПЛ. Минувшим летом футболист подписал контракт с «Акжайыком», за который сыграл 13 матчей и забил 3 мяча во всех турнирах.

Напомним, что «Акжайык» занял девятое место в КПЛ-2021.

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