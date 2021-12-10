Российский клуб подписал футболиста из чемпионата Казахстана

29-летний центральный полузащитник уже выступал за армейцев в сезоне-2019/2020.

Воспитанник «Локомотива» начинал свой путь во второй команде железнодорожников (74 матча, 9 голов). Далее выступал в ПФЛ и ФНЛ за «Химик» (Дзержинск) и «Химки». Сезон-2017/2018 провел в пермском «Амкаре», игравшем тогда в российской премьер-лиге (23 матча, 2 гола).

Следующие полтора года Гащенков был связан с другим клубом РПЛ — «Ахматом» (20 матчей). Во время зимней паузы сезона-2019/2020 на правах аренды перешел в «СКА-Хабаровск», но из-за досрочного завершения первенства ФНЛ принял участие лишь в двух матчах армейцев, отметившись одним голом.

Прошлый сезон Михаил провел в качестве основного игрока «Нижнего Новгорода» (30 матчей, 2 гола), завоевав вместе с горожанами путевку в РПЛ. Минувшим летом футболист подписал контракт с «Акжайыком», за который сыграл 13 матчей и забил 3 мяча во всех турнирах.