«Кайрат» заработал 4,2 миллиона евро в минувшем еврокубковом сезоне

Эту сумму «желто-черные» заработали за участие в первом и во втором раунде Лиги чемпионов, в третьем раунде Лиги европы, а также в раунде плей-офф Лиги конференций.

В самом групповом этапе Лиги конференций «Кайрат» получил прибыль в размере 330 тысяч евро за две ничьи с «Омонией». Таким образом, общая сумма дохода алматинского «Кайрата» в еврокубковом сезоне составила — 4,2 миллиона евро. Выплата от УЕФА поступит клубу в июне 2022 года.