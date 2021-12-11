Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
16:00
Эспаньол
Леванте
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Салернитана
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Арминия
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Лидс
Футбол. Зарубежный
18:15
Алавес
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Венеция
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
20:30
Норвич
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Эльче
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Реймс
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Севилья
Все события
Фоторепортажи
30«Спартак» снова побеждает «Наполи». На этот раз в Москве
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
12:31 (мск), источник: Sports.Ru

«Кайрат» заработал 4,2 миллиона евро в минувшем еврокубковом сезоне

До выхода в групповой этап Лиги конференций, алматинский «Кайрат» успел пополнить свою казну на 3,8 миллиона евро.

КайратЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Эту сумму «желто-черные» заработали за участие в первом и во втором раунде Лиги чемпионов, в третьем раунде Лиги европы, а также в раунде плей-офф Лиги конференций.

В самом групповом этапе Лиги конференций «Кайрат» получил прибыль в размере 330 тысяч евро за две ничьи с «Омонией». Таким образом, общая сумма дохода алматинского «Кайрата» в еврокубковом сезоне составила — 4,2 миллиона евро. Выплата от УЕФА поступит клубу в июне 2022 года.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь