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11:35 (мск), источник: Sports.Ru

Гол Месси «Нанту» — лучший в Лиге 1 в ноябре. Это единственный забитый мяч Лео в чемпионате Франции

Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в ворота «Нанта» признан лучшим в Лиге 1 по итогам ноября.

ПСЖ
НантЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Аргентинец отметился забитым мячом на 87-й минуте и установил окончательный счет в матче — 3:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тот гол стал для Месси первым во французском чемпионате после летнего перехода в «ПСЖ» из «Барселоны». Сейчас у 34-летнего форварда по-прежнему один гол в девяти играх Лиги 1.

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