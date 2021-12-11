Гол Месси «Нанту» — лучший в Лиге 1 в ноябре. Это единственный забитый мяч Лео в чемпионате Франции
Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в ворота «Нанта» признан лучшим в Лиге 1 по итогам ноября.
ПСЖ
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Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в ворота «Нанта» признан лучшим в Лиге 1 по итогам ноября.
Аргентинец отметился забитым мячом на 87-й минуте и установил окончательный счет в матче — 3:1.
Тот гол стал для Месси первым во французском чемпионате после летнего перехода в «ПСЖ» из «Барселоны». Сейчас у 34-летнего форварда по-прежнему один гол в девяти играх Лиги 1.