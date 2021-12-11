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20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голу Стерлинга с пенальти

Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон».

Манчестер Сити
ВулверхэмптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Хозяева одержали победу — 1:0.

С концовки первого тайма «Вулверхэмптон» играл в меньшинстве. Две желтые карточки за 30 секунд получил форвард Рауль Хименес.

На 64-й минуте полузащитник гостей Жоау Моутинью сыграл рукой в своей штрафной площади, после чего судья Джонатан Мосс поставил пенальти в ворота «волков». 11-метровый реализовал нападающий «горожан» Рахим Стерлинг.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.

«Манчестер Сити» набрал 38 очков в 16 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (21) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Ливерпуль» (34) и «Челси» (33). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 0:0
Вулверхэмптон
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