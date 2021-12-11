«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голу Стерлинга с пенальти

Хозяева одержали победу — 1:0.

С концовки первого тайма «Вулверхэмптон» играл в меньшинстве. Две желтые карточки за 30 секунд получил форвард Рауль Хименес.

На 64-й минуте полузащитник гостей Жоау Моутинью сыграл рукой в своей штрафной площади, после чего судья Джонатан Мосс поставил пенальти в ворота «волков». 11-метровый реализовал нападающий «горожан» Рахим Стерлинг.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.