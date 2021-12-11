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21:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лейпциг» в первом матче под руководством Тедеско разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха

«Лейпциг» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 15-го тура чемпионата Германии со счетом 4:1.

Лейпциг
Боруссия МЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Официальный твиттер "РБ Лейпциг"

Это была первая игра, которую «Лейпциг» проводил под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Лейпциг» сразу же прервал серию из трех поражений. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице (21 очко).

«Боруссия» потерпела третье поражение подряд и осталась на 13-й строчке (18 окчов).

РБ Лейпциг
4:1
Первый тайм: 2:0
Боруссия М
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