«Лейпциг» в первом матче под руководством Тедеско разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха
Лейпциг
«Лейпциг» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 15-го тура чемпионата Германии со счетом 4:1.
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«Лейпциг» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 15-го тура чемпионата Германии со счетом 4:1.
Это была первая игра, которую «Лейпциг» проводил под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
«Лейпциг» сразу же прервал серию из трех поражений. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице (21 очко).
«Боруссия» потерпела третье поражение подряд и осталась на 13-й строчке (18 окчов).