«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на пятое место в АПЛ

Хозяева одержали победу — 3:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 21-й минуте отличился нападающий Александр Ляказетт, ему ассистировал Букайо Сака.

Через шесть минут полузащитник Мартин Эдегор удвоил преимущество «канониров», голевую передачу оформил Киран Тирни.

На 62-й минуте защитник Габриэл после ассиста Габриэла Мартинелли довёл счёт до разгромного.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Помогали ему ассистенты Адам Нанн и Нил Дэвис. Резервный рефери — Энтони Тейлор.