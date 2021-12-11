«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на пятое место в АПЛ
Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Саутгемптон».
Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Саутгемптон».
Хозяева одержали победу — 3:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 21-й минуте отличился нападающий Александр Ляказетт, ему ассистировал Букайо Сака.
Через шесть минут полузащитник Мартин Эдегор удвоил преимущество «канониров», голевую передачу оформил Киран Тирни.
На 62-й минуте защитник Габриэл после ассиста Габриэла Мартинелли довёл счёт до разгромного.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Помогали ему ассистенты Адам Нанн и Нил Дэвис. Резервный рефери — Энтони Тейлор.
Лондонский «Арсенал» набрал 26 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (16) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 38 очков в 16 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».