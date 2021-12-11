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21:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на пятое место в АПЛ

Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Саутгемптон».

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Источник: Reuters

Хозяева одержали победу — 3:0.

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Счёт был открыт в первом тайме. На 21-й минуте отличился нападающий Александр Ляказетт, ему ассистировал Букайо Сака.

Через шесть минут полузащитник Мартин Эдегор удвоил преимущество «канониров», голевую передачу оформил Киран Тирни.

На 62-й минуте защитник Габриэл после ассиста Габриэла Мартинелли довёл счёт до разгромного.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Помогали ему ассистенты Адам Нанн и Нил Дэвис. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

Лондонский «Арсенал» набрал 26 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (16) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 38 очков в 16 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Арсенал
3:0
Первый тайм: 2:0
Саутгемптон
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