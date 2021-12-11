«Челси» вырвал победу в матче с «Лидсом», Жоржиньо дважды забил с пенальти

Хозяева одержали победу — 3:2.

На 27-й минуте защитник синих Маркос Алонсо нарушил правила в своей штрафной площади, после чего судья Крис Кавана поставил пенальти в ворота «Челси». 11-метровый реализовал нападающий «павлинов» Рафаэл. На 42-й минуте гол в ворота «Лидса» забил Мэйсон Маунт, ему ассистировал Алонсо.

На 59-й минуте полузащитник «аристократов» Жоржиньо забил с пенальти. На 83-й минуте гол забил форвард «Лидса» Джо Джелхардт, голевая передача на счету Тайлера Робертса. В добавленное ко второму тайму время Жоржиньо реализовал 11-метровый в ворота «павлинов».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогали ему ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Тони Харрингтон.