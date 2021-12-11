«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» благодаря голу Салаха с пенальти

Хозяева одержали победу — 1:0.

На 65-й минуте защитник «львов» Тайрон Мингз нарушил правила в своей штрафной площади, после чего судья Стюарт Атвелл поставил пенальти в ворота «Астон Виллы». 11-метровый реализовал Мохамед Салах.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогали ему ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери — Грэм Скотт.