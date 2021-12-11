«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» благодаря голу Салаха с пенальти
Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Астон Виллу».
Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Астон Виллу».
Хозяева одержали победу — 1:0.
На 65-й минуте защитник «львов» Тайрон Мингз нарушил правила в своей штрафной площади, после чего судья Стюарт Атвелл поставил пенальти в ворота «Астон Виллы». 11-метровый реализовал Мохамед Салах.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогали ему ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери — Грэм Скотт.
«Ливерпуль» набрал 37 очков в 16 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (19) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 38 очков в 16 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».