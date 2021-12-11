Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс
Сент-Этьен
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Милан
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Штутгарт
02
Футбол. Зарубежный
20:30
Норвич
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Эльче
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Венеция
Ювентус
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Урал
14
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Монпелье
04
Футбол. Зарубежный
18:15
Алавес
Хетафе
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Астон Вилла
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Лидс
32
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Майнц
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Арминия
20
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
41
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Салернитана
40
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Арсенал Т
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Эспаньол
Леванте
43
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Рубин
20
Все события
Фоторепортажи
8Селихов отбил пенальти и вывел «Спартак» в плей-офф ЛЕ
13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
21:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» благодаря голу Салаха с пенальти

Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Астон Виллу».

Ливерпуль
Астон ВиллаЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
«Челси» вырвал победу в матче с «Лидсом», Жоржиньо дважды забил с пенальти

Хозяева одержали победу — 1:0.

На 65-й минуте защитник «львов» Тайрон Мингз нарушил правила в своей штрафной площади, после чего судья Стюарт Атвелл поставил пенальти в ворота «Астон Виллы». 11-метровый реализовал Мохамед Салах.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогали ему ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери — Грэм Скотт.

«Ливерпуль» набрал 37 очков в 16 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (19) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 38 очков в 16 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Ливерпуль
1:0
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
 Эксперты рассказали как правильно похудеть к Новому Году!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь