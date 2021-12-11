«Парни Джеррарда оборонялись как демоны». Самый эмоциональный момент дня: Стиви Джи вернулся на «Энфилд», но проиграл

Самый эмоциональный момент субботы в европейском футболе — возвращение Стивена Джеррарда на «Энфилд». Первое после завершения карьеры футболиста. В 16-м туре «Астон Вилла», которую теперь возглавляет легенда «Ливерпуля», приехала играть с красными.

«У меня хорошие взаимоотношения с клубом, здесь мой дом. Но сейчас я приехал сюда не для посиделок. Мне предстоит встреча с сильным коллективом и хорошим тренером, поэтому моя единственная цель — победить “Ливерпуль”, — сказал на пресс-конференции Джеррард.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел большую часть игровой карьеры в «Майнце», который позднее тренировал. Он прекрасно понимал эмоции Стиви Джи в сегодняшний вечер.

«Когда я возглавлял “Боруссию” и мои футболисты забили “Майнцу”, то забыл обо всей моей истории в этой команде и побежал праздновать, как сумасшедший дьявол. Стивен тоже может сделать так, если “Астон Вилла” нас огорчит. Не вижу причин, почему это будет запрещено», — говорил немец перед игрой.

Болельщики ожидаемо встретили экс-капитана овациями.

Однако игроки «Ливерпуля» совершенно не разделяли сентиментального настроя трибун. Большую часть матча хозяева вдавливали «Астон Виллу» в штрафную, но точность ударов хромала. Красные несколько раз претендовали на пенальти, но арбитр Стюарт Атуэлл не реагировал на падения Садио Мане и Энди Робертсона. Получилось заработать 11-метровый только у Мохамеда Салаха. Сам египтянин и взялся исполнять удар. Весь матч выручавший «Виллу» Эмилиано Мартинес совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча. Этот гол так и остался единственным в игре.

Именно Салаха Джеррард считает сильнейшим футболистом в мире.

«Мо Салах — лучший. Это факт для меня», — безапелляционно заявил он.

В сети не все думали, что возвращение Джеррарда на «Энфилд» не удалось.

«Старайся выглядеть так, будто расстроен поражению от “Ливерпуля”, — шутили в Twitter.

Болельщики «Ливерпуля» хвалили команду Стиви Джи за сегодняшний матч. «Парни Джеррарда оборонялись как демоны, отстояв на ноль первый тайм. Ошибка Тайрона Мингса принесла нам пенальти и победный гол Мо Салаха. Тяжелые три очка», — написали в Twitter Коп.

Аплодисментами перед игрой фанаты не ограничились. После игры мерсисайдцы тоже долго приветствовали легенду клуба.

Тренеры продолжили лестно отзываться друг о друге после игры.

«Перед матчем мы встретились, и у меня было очень странное ощущение. Я знаю весь тренерский штаб соперника. Они отлично делают свою работу», — похвалил Джеррарда и его помощников Клопп.

«Ливерпуль» играл лучше, их игровой стиль был лучше, но мы долго их сдерживали. Я считаю, что в игре было два момента, когда можно было назначить пенальти. За один «Ливерпулю» дали 11-метровый, за другой нам не дали. Думаю, мы не заслужили поражения. Даже добавлю, что в моменте с Салахом египтянин нарушил правила первым", — сказал Джеррард после матча.

Главного тренера «Астон Виллы» также спросили о его эмоциях от возвращения на «Энфилд».