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11 декабря, источник: Чемпионат.com

«Ювентус» упустил победу над «Венецией»

«Ювентус» сыграл вничью с «Венецией» в матче 17-го тура итальянской Серии А.

Ювентус
ВенецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче на 32-й минуте открыл испанский форвард «Ювентуса» Альваро Мората, ему ассистировал защитник Лука Пеллегрини. На 55-й минуте хозяева отыгрались: нападающий Маттиа Араму отличился с передачи голландского защитника Ридгесиано Хапса. Больше голов команды не забивали.

«Ювентус» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Венеция» (16) идёт на 16-й позиции.

В следующем туре Серии А «Ювентус» 18 декабря сыграет на выезде с «Болоньей». «Венеция» 19 декабря отправится в гости к «Сампдории».

Венеция
1:1
Первый тайм: 0:1
Ювентус
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